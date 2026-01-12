Лабораторний центр МХП акредитовано як провайдера перевірки кваліфікації лабораторій.

$43.080.09
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 16523 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 15066 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 19541 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 30090 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 37432 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 33631 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 31693 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 60917 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 39472 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Популярнi новини
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 15336 перегляди
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 8872 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52 • 13119 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 13230 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 6746 перегляди
Публікації
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 1940 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 7268 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 7272 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 13556 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 60917 перегляди
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 22063 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 20224 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 27171 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 29662 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 85640 перегляди
Лабораторний центр МХП акредитовано як провайдера перевірки кваліфікації лабораторій

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Лабораторний центр МХП акредитовано як провайдера перевірки кваліфікації лабораторій.

Лабораторний центр МХП акредитовано як провайдера перевірки кваліфікації лабораторій
Калібрувальна лабораторія МХП

Лабораторний центр МХП отримав статус акредитованого провайдера перевірки кваліфікації LabPro. Атестат, що підтверджує технічну компетентність і відповідність міжнародним вимогам у сфері лабораторного контролю, виданий Національним агентством з акредитації України.

Акредитація надає Лабораторному центру право організовувати програми перевірки кваліфікації для лабораторій у визначенні показників якості зернового насіння та насіння олійних культур, кормової й комбікормової сировини, а також борошна тваринного походження. Статус провайдера дозволяє здійснювати міжлабораторні порівняння та оцінювати точність вимірювань і відтворюваність методів досліджень в інших лабораторіях.

"Статус провайдера перевірки кваліфікації дозволяє Лабораторному центру робити ще більший внесок у формування зрілої системи лабораторного контролю в Україні. Адже поява нового провайдера сприяє підвищенню прозорості, порівнюваності результатів і довіри до лабораторних вимірювань, що є критично важливим для аграрної та харчової галузей. Це також створює додаткові можливості для лабораторій працювати за міжнародними підходами та підвищувати довіру до результатів досліджень на національному та на міжнародному рівнях", — зазначила керівниця управління лабораторного контролю МХП Олеся Таран.

Лабораторний центр МХП
Лабораторний центр МХП

Лабораторний центр є складовою великого напряму лабораторного контролю МХП, міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій. До його складу входять фізико-хімічна, ветеринарна, мікробіологічна, агрохімічна і калібрувальна лабораторії, в яких команда з 96 людей кожного дня проводить близько 1000 досліджень.

У Лабораторному центрі встановлене високоточне й технологічно унікальне для України обладнання. Наприклад, прилад MALDI-TOF німецького виробництва забезпечує швидку та достовірну ідентифікацію мікроорганізмів завдяки "бібліотеці" з понад 4 тисяч видів, яка може постійно поповнюватися. До переліку обладнання також входить автоматичний лічильник колоній мікроорганізмів із роботизованою рукою та високочутливий ICP MS для визначення елементного складу (мікро- та макроелементів), що значно перевищує можливості традиційних методів за рівнем точності й чутливості.

Загалом в МХП 37 власних лабораторій, які щодня проводять близько 11 тисяч досліджень: від перевірки зернової сировини до готової продукції.

Лабораторний центр МХП
Лабораторний центр МХП

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes. 

Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу, є лідером з виробництва курятини у Європі. Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Лілія Подоляк

Суспільство
Техніка
Бренд
Лондонська фондова біржа
Forbes
ПрАТ МХП
Іспанія
Європа
Україна