Лабораторний центр МХП акредитовано як провайдера перевірки кваліфікації лабораторій.

Лабораторний центр МХП отримав статус акредитованого провайдера перевірки кваліфікації LabPro. Атестат, що підтверджує технічну компетентність і відповідність міжнародним вимогам у сфері лабораторного контролю, виданий Національним агентством з акредитації України.

Акредитація надає Лабораторному центру право організовувати програми перевірки кваліфікації для лабораторій у визначенні показників якості зернового насіння та насіння олійних культур, кормової й комбікормової сировини, а також борошна тваринного походження. Статус провайдера дозволяє здійснювати міжлабораторні порівняння та оцінювати точність вимірювань і відтворюваність методів досліджень в інших лабораторіях.

"Статус провайдера перевірки кваліфікації дозволяє Лабораторному центру робити ще більший внесок у формування зрілої системи лабораторного контролю в Україні. Адже поява нового провайдера сприяє підвищенню прозорості, порівнюваності результатів і довіри до лабораторних вимірювань, що є критично важливим для аграрної та харчової галузей. Це також створює додаткові можливості для лабораторій працювати за міжнародними підходами та підвищувати довіру до результатів досліджень на національному та на міжнародному рівнях", — зазначила керівниця управління лабораторного контролю МХП Олеся Таран.

Лабораторний центр є складовою великого напряму лабораторного контролю МХП, міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій. До його складу входять фізико-хімічна, ветеринарна, мікробіологічна, агрохімічна і калібрувальна лабораторії, в яких команда з 96 людей кожного дня проводить близько 1000 досліджень.

У Лабораторному центрі встановлене високоточне й технологічно унікальне для України обладнання. Наприклад, прилад MALDI-TOF німецького виробництва забезпечує швидку та достовірну ідентифікацію мікроорганізмів завдяки "бібліотеці" з понад 4 тисяч видів, яка може постійно поповнюватися. До переліку обладнання також входить автоматичний лічильник колоній мікроорганізмів із роботизованою рукою та високочутливий ICP MS для визначення елементного складу (мікро- та макроелементів), що значно перевищує можливості традиційних методів за рівнем точності й чутливості.

Загалом в МХП 37 власних лабораторій, які щодня проводять близько 11 тисяч досліджень: від перевірки зернової сировини до готової продукції.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу, є лідером з виробництва курятини у Європі. Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.