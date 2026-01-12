Лабораторный центр МХП аккредитован как провайдер проверки квалификации лабораторий.

Калибровочная лаборатория МХП

Лабораторный центр МХП получил статус аккредитованного провайдера проверки квалификации LabPro. Аттестат, подтверждающий техническую компетентность и соответствие международным требованиям в сфере лабораторного контроля, выдан Национальным агентством по аккредитации Украины.

Аккредитация предоставляет Лабораторному центру право организовывать программы проверки квалификации для лабораторий в определении показателей качества зерновых и масличных культур, кормового и комбикормового сырья, а также муки животного происхождения. Статус провайдера позволяет осуществлять межлабораторные сравнения и оценивать точность измерений и воспроизводимость методов исследований в других лабораториях.

"Статус провайдера проверки квалификации позволяет Лабораторному центру вносить еще больший вклад в формирование зрелой системы лабораторного контроля в Украине. Ведь появление нового провайдера способствует повышению прозрачности, сопоставимости результатов и доверия к лабораторным измерениям, что критически важно для аграрной и пищевой отраслей. Это также создает дополнительные возможности для лабораторий работать по международным подходам и повышать доверие к результатам исследований на национальном и международном уровнях", — отметила руководитель управления лабораторного контроля МХП Олеся Таран.

Лабораторный центр МХП

Лабораторный центр является составной частью большого направления лабораторного контроля МХП, международной компании в сфере пищевых и агротехнологий. В его состав входят физико-химическая, ветеринарная, микробиологическая, агрохимическая и калибровочная лаборатории, в которых команда из 96 человек ежедневно проводит около 1000 исследований.

В Лабораторном центре установлено высокоточное и технологически уникальное для Украины оборудование. Например, прибор MALDI-TOF немецкого производства обеспечивает быструю и достоверную идентификацию микроорганизмов благодаря "библиотеке" из более чем 4 тысяч видов, которая может постоянно пополняться. В перечень оборудования также входит автоматический счетчик колоний микроорганизмов с роботизированной рукой и высокочувствительный ICP MS для определения элементного состава (микро- и макроэлементов), что значительно превышает возможности традиционных методов по уровню точности и чувствительности.

Всего в МХП 37 собственных лабораторий, которые ежедневно проводят около 11 тысяч исследований: от проверки зернового сырья до готовой продукции.

Лабораторный центр МХП

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 38 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ-20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. МХП экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира, является лидером по производству курятины в Европе. Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.