12:39 • 4746 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 9034 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 6760 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 12452 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 8152 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 6852 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 21602 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20087 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
19 декабря, 06:31 • 19788 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 23031 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Ким подчеркнул необходимость создания условий для инвестиций в экономику Украины для ее восстановления

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул необходимость создания условий для инвестиций в экономику Украины для ее восстановления.

Ким подчеркнул необходимость создания условий для инвестиций в экономику Украины для ее восстановления

В интервью Global News Today на Al Arabiya English начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что каждый инвестор, который решит вкладывать деньги в Украину, получит необходимую поддержку. Это, в частности, касается и перспективных инвестиций в юг, который, по его мнению, в будущем может стать драйвером экономического развития страны.

Мы знаем, что нам не удастся полностью восстановить страну без поддержки международных партнеров, без инвестиций в реальный сектор экономики. Но нам нужно создать условия, чтобы избежать коррупции, избежать бюрократии и проблем для инвесторов

– отметил глава Николаевщины.

Он подчеркнул, что совместными усилиями местной и центральной власти можно обеспечить наилучшие условия для инвесторов, чтобы восстановить экономику Украины. Поэтому инвесторам, в том числе из стран Персидского залива, стоит уже сейчас начинать проекты в Украине.

Чтобы получить успешный бизнес, нужно начать проектировать сейчас, потому что от начала проектирования до запуска проектов понадобится год-полтора. Обещаю полную поддержку всех инвестиций, для всего бизнеса, который придет в Украину. Я лично заинтересован в инвестициях на юге Украины и в Украине в целом

– отметил Виталий Ким.

По его убеждению, несмотря на риски, инвестиции в юг будут высокодоходными. Если говорить о Николаевщине, внимание в регионе сосредоточено на сельском хозяйстве, логистике, экспортных мощностях и индустриальных парках.

"Юг Украины – это не только регион, который нуждается в восстановлении. Мы уже восстановили около 44% всех поврежденных или разрушенных зданий. Более 800 компаний возобновили здесь свой бизнес. Главными проблемами остаются военные риски. Однако я думаю, что юг Украины может стать территорией восстановления и одним из главных драйверов украинской экономики. У нас много возможностей, и наша команда работает над созданием условий для инвесторов для восстановления, создания дополнительной стоимости и развития бизнеса. Мы создаем огромный промышленный парк, крупнейший в Украине, с лучшими условиями для инвесторов. И переговоры уже начались. Это признак того, что будущая пауза или остановка войны возможны", – констатировал Виталий Ким.

Лилия Подоляк

Политика
Село
Война в Украине
Виталий Ким
Украина