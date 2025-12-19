$42.340.00
Ексклюзив
14:21 • 2108 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 3356 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 8912 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 12095 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото
12:10 • 10274 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15448 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10165 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря
10:10 • 7852 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни
Ексклюзив
09:00 • 23198 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20195 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Віталій Кім
Україна
Одеса
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Орлан-10
Економіст (журнал)

Кім наголосив на необхідності створювати умови для інвестицій в економіку України задля її відновлення

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив на необхідності створювати умови для інвестицій в економіку України задля її відновлення.

Кім наголосив на необхідності створювати умови для інвестицій в економіку України задля її відновлення

В інтервʼю Global News Today на Al Arabiya English начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що кожен інвестор, який вирішить вкладати гроші в Україну, отримає необхідну підтримку. Це зокрема стосується і перспективних інвестицій у південь, який, на його думку, в майбутньому може стати драйвером економічного розвитку країни.

Ми знаємо, що нам не вдасться повністю відновити країну без підтримки міжнародних партнерів, без інвестицій у реальний сектор економіки. Але нам потрібно створити умови, щоб уникнути корупції, уникнути бюрократії та проблем для інвесторів

– зауважив очільник Миколаївщини.

Він наголосив, що спільними зусиллями місцевої та центральної влади можна забезпечити найкращі умови для інвесторів, аби відновити економіку України. Тож інвесторам, зокрема і з країн Перської затоки, варто уже зараз започатковувати проекти в Україні.

Щоб отримати успішний бізнес, потрібно почати проєктувати зараз, бо від початку проектування до запуску проєктів знадобиться рік-півтора. Обіцяю повну підтримку всіх інвестицій, для всього бізнесу, який прийде в Україну. Я особисто зацікавлений в інвестиціях на півдні України та в Україні в цілому

– зазначив Віталій Кім.

На його переконання, попри ризики, інвестиції в південь будуть високоприбутковими. Якщо говорити про Миколаївщину, увага в регіоні зосереджується на сільському господарстві, логістиці, експортних потужностях та індустріальних парках.

"Південь України – це не лише регіон, який потребує відновлення. Ми вже відновили близько 44% усіх пошкоджених або зруйнованих будівель. Понад 800 компаній відновили тут свій бізнес. Головними проблемами лишаються військові ризики. Проте я думаю, що південь України може стати територією відновлення та одним із головних драйверів української економіки. У нас багато можливостей, і наша команда працює над створенням умов для інвесторів для відновлення, створення додаткової вартості та розвитку бізнесу. Ми створюємо величезний промисловий парк, найбільший в Україні, з найкращими умовами для інвесторів. І переговори вже розпочалися. Це ознака того, що майбутня пауза чи зупинка війни можливі", – констатував Віталій Кім.

Лілія Подоляк

