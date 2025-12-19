Кім наголосив на необхідності створювати умови для інвестицій в економіку України задля її відновлення

В інтервʼю Global News Today на Al Arabiya English начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що кожен інвестор, який вирішить вкладати гроші в Україну, отримає необхідну підтримку. Це зокрема стосується і перспективних інвестицій у південь, який, на його думку, в майбутньому може стати драйвером економічного розвитку країни.

Ми знаємо, що нам не вдасться повністю відновити країну без підтримки міжнародних партнерів, без інвестицій у реальний сектор економіки. Але нам потрібно створити умови, щоб уникнути корупції, уникнути бюрократії та проблем для інвесторів – зауважив очільник Миколаївщини.

Він наголосив, що спільними зусиллями місцевої та центральної влади можна забезпечити найкращі умови для інвесторів, аби відновити економіку України. Тож інвесторам, зокрема і з країн Перської затоки, варто уже зараз започатковувати проекти в Україні.

Щоб отримати успішний бізнес, потрібно почати проєктувати зараз, бо від початку проектування до запуску проєктів знадобиться рік-півтора. Обіцяю повну підтримку всіх інвестицій, для всього бізнесу, який прийде в Україну. Я особисто зацікавлений в інвестиціях на півдні України та в Україні в цілому – зазначив Віталій Кім.

На його переконання, попри ризики, інвестиції в південь будуть високоприбутковими. Якщо говорити про Миколаївщину, увага в регіоні зосереджується на сільському господарстві, логістиці, експортних потужностях та індустріальних парках.

"Південь України – це не лише регіон, який потребує відновлення. Ми вже відновили близько 44% усіх пошкоджених або зруйнованих будівель. Понад 800 компаній відновили тут свій бізнес. Головними проблемами лишаються військові ризики. Проте я думаю, що південь України може стати територією відновлення та одним із головних драйверів української економіки. У нас багато можливостей, і наша команда працює над створенням умов для інвесторів для відновлення, створення додаткової вартості та розвитку бізнесу. Ми створюємо величезний промисловий парк, найбільший в Україні, з найкращими умовами для інвесторів. І переговори вже розпочалися. Це ознака того, що майбутня пауза чи зупинка війни можливі", – констатував Віталій Кім.