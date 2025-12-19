Кім наголосив на необхідності створювати умови для інвестицій в економіку України задля її відновлення
Київ • УНН
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив на необхідності створювати умови для інвестицій в економіку України задля її відновлення.
В інтервʼю Global News Today на Al Arabiya English начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що кожен інвестор, який вирішить вкладати гроші в Україну, отримає необхідну підтримку. Це зокрема стосується і перспективних інвестицій у південь, який, на його думку, в майбутньому може стати драйвером економічного розвитку країни.
Ми знаємо, що нам не вдасться повністю відновити країну без підтримки міжнародних партнерів, без інвестицій у реальний сектор економіки. Але нам потрібно створити умови, щоб уникнути корупції, уникнути бюрократії та проблем для інвесторів
Він наголосив, що спільними зусиллями місцевої та центральної влади можна забезпечити найкращі умови для інвесторів, аби відновити економіку України. Тож інвесторам, зокрема і з країн Перської затоки, варто уже зараз започатковувати проекти в Україні.
Щоб отримати успішний бізнес, потрібно почати проєктувати зараз, бо від початку проектування до запуску проєктів знадобиться рік-півтора. Обіцяю повну підтримку всіх інвестицій, для всього бізнесу, який прийде в Україну. Я особисто зацікавлений в інвестиціях на півдні України та в Україні в цілому
На його переконання, попри ризики, інвестиції в південь будуть високоприбутковими. Якщо говорити про Миколаївщину, увага в регіоні зосереджується на сільському господарстві, логістиці, експортних потужностях та індустріальних парках.
"Південь України – це не лише регіон, який потребує відновлення. Ми вже відновили близько 44% усіх пошкоджених або зруйнованих будівель. Понад 800 компаній відновили тут свій бізнес. Головними проблемами лишаються військові ризики. Проте я думаю, що південь України може стати територією відновлення та одним із головних драйверів української економіки. У нас багато можливостей, і наша команда працює над створенням умов для інвесторів для відновлення, створення додаткової вартості та розвитку бізнесу. Ми створюємо величезний промисловий парк, найбільший в Україні, з найкращими умовами для інвесторів. І переговори вже розпочалися. Це ознака того, що майбутня пауза чи зупинка війни можливі", – констатував Віталій Кім.