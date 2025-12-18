Один человек погиб, пятеро ранены: последствия атаки РФ на Харьковскую область
Киев • УНН
Вечером 18 декабря российский БПЛА ударил по Харьковской области. В результате атаки есть погибший и раненые.
В четверг, 18 декабря, около 19:55 вражеский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", ударил по с. Родной Край Богодуховского района, в результате чего один человек погиб, пятеро ранены. Об этом сообщает Харьковская облпрокуратура, передает УНН.
Детали
Под процессуальным руководством Богодуховской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 18 декабря около 19:55 вражеский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", ударил по с. Родной Край Богодуховского района. Повреждены дома, хозяйственные постройки, авто
Также сегодня днем вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Благодатовка Купянского района. Погиб мужчина - два дня назад ему исполнилось 22 года. Две женщины и трое мужчин получили ранения и травмы.
Напомним
В Одесской области, в результате авиационной атаки рф, движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой ограничено.