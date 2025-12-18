$42.340.15
17:59
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
15:30
18 декабря, 12:29
Один человек погиб, пятеро ранены: последствия атаки РФ на Харьковскую область

Киев • УНН

 532 просмотра

Вечером 18 декабря российский БПЛА ударил по Харьковской области. В результате атаки есть погибший и раненые.

Один человек погиб, пятеро ранены: последствия атаки РФ на Харьковскую область

В четверг, 18 декабря, около 19:55 вражеский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", ударил по с. Родной Край Богодуховского района, в результате чего один человек погиб, пятеро ранены. Об этом сообщает Харьковская облпрокуратура, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Богодуховской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 18 декабря около 19:55 вражеский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", ударил по с. Родной Край Богодуховского района. Повреждены дома, хозяйственные постройки, авто

- говорится в сообщении.

Также сегодня днем вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Благодатовка Купянского района. Погиб мужчина - два дня назад ему исполнилось 22 года. Две женщины и трое мужчин получили ранения и травмы.

Напомним

В Одесской области, в результате авиационной атаки рф, движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой ограничено.

Павел Башинский

