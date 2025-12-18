Одна людина загинула, пʼятеро поранені: наслідки атаки рф на Харківщину

$42.340.15
17:59 • 6498 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 13155 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 19356 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 16898 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 17566 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 24233 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 32208 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 12684 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 23805 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 20407 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
