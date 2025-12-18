Одна людина загинула, пʼятеро поранені: наслідки атаки рф на Харківщину

У четвер, 18 грудня, близько 19:55 ворожий безпілотник, попередньо типу "Герань-2", вдарив по с. Рідний Край Богодухівського району, внаслідок чого одна людина загинула, пʼятеро поранені. Про це повідомляє Харківська облпрокуратура, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Богодухівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України). За даними слідства, 18 грудня близько 19:55 ворожий безпілотник, попередньо типу "Герань-2", вдарив по с. Рідний Край Богодухівського району. Пошкоджено будинки, господарські приміщення, авто - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні вдень збройні сили рф завдали авіаційного удару по с. Благодатівка Купʼянського району. Загинув чоловік - два дні тому йому виповнилося 22 роки. Двоє жінок та троє чоловіків отримали поранення і травми.

