россияне превращают украинцев в инструмент пропаганды и "живой щит" – Трегубов о похищении из Грабовского
Киев • УНН
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что принудительный вывоз около 50 жителей села Грабовское Сумской области является спланированной провокацией. Оккупанты используют гражданских как "живой щит" для манипуляций на поле боя и в информационном пространстве.
Детали
Сейчас вблизи Грабовского продолжаются отдельные боестолкновения, однако признаков полномасштабной операции или создания критического давления на этом участке не зафиксировано. Ситуация выглядит как "одиночная провокация" с целью создания картинки для российских ресурсов.
Это не похоже на подготовленный прорыв, а больше напоминает конкретную провокацию, возможно, с медийной целью. Это не похоже на какую-то попытку серьезно развить наступление и создать еще отдельное давление
Гражданские как "живой щит"
Ключевой проблемой остается нежелание части местного населения эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов. Именно эти люди становятся заложниками ситуации, поскольку российские военные используют их как "живой щит", что существенно усложняет работу Вооруженных Сил Украины.
Трегубов подчеркнул, что оккупанты сознательно идут на похищение гражданских, чтобы манипулировать ситуацией на поле боя и в информационном пространстве.
Напомним
Нападение на село произошло в ночь на 20 декабря. российские подразделения (в частности 36-й бригады рф) зашли в Грабовское, которое расположено непосредственно на линии государственной границы.
Позже стало известно, что россияне собрали жителей в местной церкви, после чего принудительно вывезли на территорию рф. Большинство похищенных – люди пожилого возраста, которые ранее отказались от официальной эвакуации.