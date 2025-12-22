$42.250.09
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росіяни перетворюють українців на інструмент пропаганди та "живий щит" – Трегубов про викрадення з Грабовського

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що примусове вивезення близько 50 мешканців села Грабовське Сумської області є спланованою провокацією. Окупанти використовують цивільних як "живий щит" для маніпуляцій на полі бою та в інформаційному просторі.

росіяни перетворюють українців на інструмент пропаганди та "живий щит" – Трегубов про викрадення з Грабовського

Примусове вивезення близько 50 мешканців села Грабовське Сумської області не є частиною масштабного наступу, а має характер спланованої провокації. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, дії окупантів у прикордонні більше нагадують медійну акцію, аніж підготовлений прорив фронту, пише УНН.

Деталі

Наразі поблизу Грабовського тривають окремі боєзіткнення, проте ознак повномасштабної операції чи створення критичного тиску на цій ділянці не зафіксовано. Ситуація виглядає як "одиночна провокація" з метою створення картинки для російських ресурсів.

Це не схоже на підготовлений прорив, а більше нагадує конкретну провокацію, можливо, з медійною метою. Це не схоже на якусь спробу серйозно розвинути наступ і створити ще окремий тиск 

– зазначає Віктор Трегубов.

Цивільні як "живий щит"

Ключовою проблемою залишається небажання частини місцевого населення евакуюватися з прифронтових населених пунктів. Саме ці люди стають заручниками ситуації, оскільки російські військові використовують їх як "живий щит", що суттєво ускладнює роботу Збройних Сил України.

Трегубов наголосив, що окупанти свідомо йдуть на викрадення цивільних, щоб маніпулювати ситуацією на полі бою та в інформаційному просторі.

Нагадаємо

Напад на село стався у ніч проти 20 грудня. російські підрозділи (зокрема 36-ї бригади рф) зайшли в Грабовське, яке розташоване безпосередньо на лінії державного кордону. 

Пізніше стало відомо, що росіяни зібрали мешканців у місцевій церкві, після чого примусово вивезли на територію рф. Більшість викрадених – люди похилого віку, які раніше відмовилися від офіційної евакуації.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Збройні сили України