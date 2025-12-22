росіяни перетворюють українців на інструмент пропаганди та "живий щит" – Трегубов про викрадення з Грабовського
Київ • УНН
Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що примусове вивезення близько 50 мешканців села Грабовське Сумської області є спланованою провокацією. Окупанти використовують цивільних як "живий щит" для маніпуляцій на полі бою та в інформаційному просторі.
Деталі
Наразі поблизу Грабовського тривають окремі боєзіткнення, проте ознак повномасштабної операції чи створення критичного тиску на цій ділянці не зафіксовано. Ситуація виглядає як "одиночна провокація" з метою створення картинки для російських ресурсів.
Це не схоже на підготовлений прорив, а більше нагадує конкретну провокацію, можливо, з медійною метою. Це не схоже на якусь спробу серйозно розвинути наступ і створити ще окремий тиск
Цивільні як "живий щит"
Ключовою проблемою залишається небажання частини місцевого населення евакуюватися з прифронтових населених пунктів. Саме ці люди стають заручниками ситуації, оскільки російські військові використовують їх як "живий щит", що суттєво ускладнює роботу Збройних Сил України.
Трегубов наголосив, що окупанти свідомо йдуть на викрадення цивільних, щоб маніпулювати ситуацією на полі бою та в інформаційному просторі.
Нагадаємо
Напад на село стався у ніч проти 20 грудня. російські підрозділи (зокрема 36-ї бригади рф) зайшли в Грабовське, яке розташоване безпосередньо на лінії державного кордону.
Пізніше стало відомо, що росіяни зібрали мешканців у місцевій церкві, після чого примусово вивезли на територію рф. Більшість викрадених – люди похилого віку, які раніше відмовилися від офіційної евакуації.