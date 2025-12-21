Прорив окупанта у Сумській області: у Грабовському тривають бої
Київ • УНН
На Сумщині в селищі Грабовське тривають бойові дії. Українські військові вибивають окупантів на російську територію, тоді як у сусідньому селищі Рясне росіян немає. Російські військові примусово вивезли 50 українців з Сумщини, Уповноважений з прав людини вимагає інформацію про їхнє місцеперебування.
У Сумській області тривають бої після спроби прориву російських військ. Про це повідомляє Угрупування Об’єднаних сил, передає УНН.
Деталі
За наявною інформацією, наразі в селищі Грабовське тривають бойові дії.
Уточнення щодо спроби прориву військ окупанта у Сумській області. Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні
Нагадаємо
Військовослужбовці Збройних сил рф примусово вивезли на свою територію близько 50 громадян України з Сумщини. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже звернувся до своєї колеги в рф з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, а також направив лист до МКЧХ.