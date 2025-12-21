$42.340.00
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Прорив окупанта у Сумській області: у Грабовському тривають бої

Київ • УНН

 • 478 перегляди

На Сумщині в селищі Грабовське тривають бойові дії. Українські військові вибивають окупантів на російську територію, тоді як у сусідньому селищі Рясне росіян немає. Російські військові примусово вивезли 50 українців з Сумщини, Уповноважений з прав людини вимагає інформацію про їхнє місцеперебування.

Прорив окупанта у Сумській області: у Грабовському тривають бої

У Сумській області тривають бої після спроби прориву російських військ. Про це повідомляє Угрупування Об’єднаних сил, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, наразі в селищі Грабовське тривають бойові дії.

Уточнення щодо спроби прориву військ окупанта у Сумській області. Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні 

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Військовослужбовці Збройних сил рф примусово вивезли на свою територію близько 50 громадян України з Сумщини. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже звернувся до своєї колеги в рф з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, а також направив лист до МКЧХ.

Антоніна Туманова

