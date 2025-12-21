Прорыв оккупанта в Сумской области: в Грабовском продолжаются бои
Киев • УНН
В Сумской области в поселке Грабовское продолжаются боевые действия. Украинские военные выбивают оккупантов на российскую территорию, тогда как в соседнем поселке Рясное россиян нет. Российские военные принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области, Уполномоченный по правам человека требует информацию об их местонахождении.
В Сумской области продолжаются бои после попытки прорыва российских войск. Об этом сообщает Группировка Объединенных сил, передает УНН.
Детали
По имеющейся информации, сейчас в поселке Грабовское продолжаются боевые действия.
Уточнение относительно попытки прорыва войск оккупанта в Сумской области. Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию. Несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне пока отсутствуют
Напомним
Военнослужащие Вооруженных сил РФ принудительно вывезли на свою территорию около 50 граждан Украины из Сумской области. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже обратился к своей коллеге в РФ с требованием предоставить информацию о местонахождении незаконно депортированных граждан Украины, а также направил письмо в МККК.