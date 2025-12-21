Прорыв оккупанта в Сумской области: в Грабовском продолжаются бои

В Сумской области продолжаются бои после попытки прорыва российских войск. Об этом сообщает Группировка Объединенных сил, передает УНН.

По имеющейся информации, сейчас в поселке Грабовское продолжаются боевые действия.

Уточнение относительно попытки прорыва войск оккупанта в Сумской области. Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию. Несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне пока отсутствуют