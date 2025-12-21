$42.340.00
Прорыв оккупанта в Сумской области: в Грабовском продолжаются бои

Киев • УНН

 • 968 просмотра

В Сумской области в поселке Грабовское продолжаются боевые действия. Украинские военные выбивают оккупантов на российскую территорию, тогда как в соседнем поселке Рясное россиян нет. Российские военные принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области, Уполномоченный по правам человека требует информацию об их местонахождении.

Прорыв оккупанта в Сумской области: в Грабовском продолжаются бои

В Сумской области продолжаются бои после попытки прорыва российских войск. Об этом сообщает Группировка Объединенных сил, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, сейчас в поселке Грабовское продолжаются боевые действия.

Уточнение относительно попытки прорыва войск оккупанта в Сумской области. Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию. Несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне пока отсутствуют 

- говорится в сообщении.

Напомним

Военнослужащие Вооруженных сил РФ принудительно вывезли на свою территорию около 50 граждан Украины из Сумской области. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже обратился к своей коллеге в РФ с требованием предоставить информацию о местонахождении незаконно депортированных граждан Украины, а также направил письмо в МККК.

Антонина Туманова

