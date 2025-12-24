Оправдывали агрессию рф в соцсетях: СБУ задержала еще двух прокремлевских агитаторов, один из них - дезертир

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 4138 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 22738 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 40461 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 52917 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 60827 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 39108 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 46834 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21792 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 19075 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24557 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
79%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 18717 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 14256 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 10318 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 15020 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 7956 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 52917 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 33302 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 60828 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 46834 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 101917 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Денис Шмыгаль
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 4730 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 29077 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 26836 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 30072 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 32020 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Фильм
Сериал

Оправдывали агрессию рф в соцсетях: СБУ задержала еще двух прокремлевских агитаторов, один из них - дезертир

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Служба безопасности Украины задержала двух прокремлевских агитаторов в Николаеве и на Волыни, которые оправдывали российскую агрессию. Среди задержанных - аспирант университета и дезертир ВСУ, распространявшие пророссийские сообщения.

Оправдывали агрессию рф в соцсетях: СБУ задержала еще двух прокремлевских агитаторов, один из них - дезертир
Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала двух прокремлевских агитаторов, которые оправдывали российскую вооруженную агрессию и военные преступления страны-агрессора. Их задержали в Николаеве и на Волыни, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

В Николаеве 25-летний аспирант местного университета героизировал российские вооруженные формирования и призывал их к оккупации юга Украины. Он оставлял пророссийские сообщения в Telegram.

В то же время на Волыни задержали дезертира из Вооруженных сил, который скрывался в одном из приграничных поселков Ковельского района и публиковал в соцсети Facebook сообщения, в которых оправдывал российскую вооруженную агрессию.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая (семантико-текстуальная) экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора

- заявили в СБУ.

Во время обысков после задержания у фигурантов обнаружили и изъяли смартфоны и компьютерную технику, которую они использовали для проведения информационных диверсий.

Задержанным объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
    • ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной вражды);
      • ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);
        • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

          Задержанным в случае признания вины судом может грозить от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

          Напомним

          СБУ передала в суд расследование в отношении агента ФСБ, который в июле этого года готовил теракт во Львове. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

          Евгений Устименко

          ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
          Село
          российская пропаганда
          Техника
          Обыск
          Социальная сеть
          Мобилизация
          Военное положение
          Война в Украине
          Пожизненное лишение свободы
          Блогеры
          Государственная граница Украины
          Волынская область
          Служба безопасности Украины
          Вооруженные силы Украины
          Украина
          Львов
          Николаев