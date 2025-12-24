Оправдывали агрессию рф в соцсетях: СБУ задержала еще двух прокремлевских агитаторов, один из них - дезертир
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала двух прокремлевских агитаторов в Николаеве и на Волыни, которые оправдывали российскую агрессию. Среди задержанных - аспирант университета и дезертир ВСУ, распространявшие пророссийские сообщения.
Служба безопасности Украины задержала двух прокремлевских агитаторов, которые оправдывали российскую вооруженную агрессию и военные преступления страны-агрессора. Их задержали в Николаеве и на Волыни, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В Николаеве 25-летний аспирант местного университета героизировал российские вооруженные формирования и призывал их к оккупации юга Украины. Он оставлял пророссийские сообщения в Telegram.
В то же время на Волыни задержали дезертира из Вооруженных сил, который скрывался в одном из приграничных поселков Ковельского района и публиковал в соцсети Facebook сообщения, в которых оправдывал российскую вооруженную агрессию.
Инициированная Службой безопасности лингвистическая (семантико-текстуальная) экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора
Во время обысков после задержания у фигурантов обнаружили и изъяли смартфоны и компьютерную технику, которую они использовали для проведения информационных диверсий.
Задержанным объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной вражды);
- ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Задержанным в случае признания вины судом может грозить от 10 лет до пожизненного лишения свободы.
