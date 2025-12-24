Виправдовували агресію рф в соцмережах: СБУ затримала ще двох прокремлівських агітаторів, один з них - дезертир
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала двох прокремлівських агітаторів у Миколаєві та на Волині, які виправдовували російську агресію. Серед затриманих - аспірант університету та дезертир ЗСУ, що поширювали проросійські дописи.
Деталі
У Миколаєві 25-річний аспірант місцевого університету героїзував російські збройні формування та закликав їх до окупації півдня України. Він залишав проросійські дописи у Telegram.
Водночас на Волині затримали дезертира зі Збройних сил, який переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району і публікував в соцмережі Facebook дописи, в яких виправдовував російську збройну агресію.
Ініційована Службою безпеки лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора
Під час обшуків після затримання у фігурантів виявили і вилучили смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для проведення інформаційних диверсій.
Затриманим оголошено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
- ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі);
- ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Затриманим у разі визнання провини судом може загрожувати від 10 років до довічного позбавлення волі.
