Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Виправдовували агресію рф в соцмережах: СБУ затримала ще двох прокремлівських агітаторів, один з них - дезертир

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Служба безпеки України затримала двох прокремлівських агітаторів у Миколаєві та на Волині, які виправдовували російську агресію. Серед затриманих - аспірант університету та дезертир ЗСУ, що поширювали проросійські дописи.

Виправдовували агресію рф в соцмережах: СБУ затримала ще двох прокремлівських агітаторів, один з них - дезертир
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала двох прокремлівських агітаторів, які виправдовували російську збройну агресію та воєнні злочини країни-агресора. Їх затримали у Миколаєві і на Волині, повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

У Миколаєві 25-річний аспірант місцевого університету героїзував російські збройні формування та закликав їх до окупації півдня України. Він залишав проросійські дописи у Telegram.

Водночас на Волині затримали дезертира зі Збройних сил, який переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району і публікував в соцмережі Facebook дописи, в яких виправдовував російську збройну агресію.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора

- заявили в СБУ.

Під час обшуків після затримання у фігурантів виявили і вилучили смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для проведення інформаційних диверсій.

Затриманим оголошено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
    • ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі);
      • ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);
        • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

          Затриманим у разі визнання провини судом може загрожувати від 10 років до довічного позбавлення волі.

          Нагадаємо

          СБУ передала до суду розслідування щодо агента фсб, який у липні цього року готував теракт у Львові. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

          Євген Устименко

