СБУ передала до суду справу агента фсб, який готував теракт у центрі Львова

Фото: Служба безпеки України

СБУ завершила розслідування щодо агента фсб, який у липні цього року готував теракт у Львові. Обвинувальний акт уже направили до суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

За попередніми даними, зловмисник перевозив вибухівку для теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців. Співробітники СБУ завчасно викрили цей задум і затримали агента, коли він прямував до Львова з вибуховим пристроєм.

Слідство встановило, що завдання російської спецслужби виконував 41-річний житель міста Пустомити на Львівщині. Раніше він уже відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство. Після ув’язнення чоловік шукав "легкі заробітки" в Телеграм-каналах і погодився на співпрацю з фсб за обіцянку швидких грошей.

Крім того, після затримання чоловіка, Служба безпеки провела додаткові заходи, щоб встановити особу куратора з росії та задокументувати його злочини.

Встановлено, що спочатку агент прибув до Хмельницького, де за координатами від російської спецслужби знайшов схрон і дістав з нього саморобний вибуховий пристрій. Після цього фігурант з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував відбути до Львова, де мав отримати подальші вказівки від куратора з рф - йдеться у дописі.

СБУ затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус. На місці події у затриманого вилучено СВП і смартфон, з якого він контактував з куратором.

За матеріалами СБУ агент обвинувачується за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна - повідомили в Службі безпеки.

Додатково

