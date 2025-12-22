$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
публикации
Эксклюзивы
СБУ передала в суд дело агента фсб, который готовил теракт в центре Львова

Киев • УНН

 194 просмотра

СБУ завершила расследование в отношении 41-летнего жителя Пустомыт, который готовил теракт во Львове по заказу фсб. Обвинительный акт направлен в суд, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ передала в суд дело агента фсб, который готовил теракт в центре Львова
Фото: Служба безопасности Украины

СБУ завершила расследование в отношении агента фсб, который в июле этого года готовил теракт во Львове. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Подробности

По предварительным данным, злоумышленник перевозил взрывчатку для теракта, запланированного российскими спецслужбами против украинских правоохранителей. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили этот замысел и задержали агента, когда он направлялся во Львов со взрывным устройством.

Следствие установило, что задание российской спецслужбы выполнял 41-летний житель города Пустомыты Львовской области. Ранее он уже отбывал наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество. После заключения мужчина искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах и согласился на сотрудничество с фсб за обещание быстрых денег.

Кроме того, после задержания мужчины, Служба безопасности провела дополнительные мероприятия, чтобы установить личность куратора из россии и задокументировать его преступления.

Установлено, что сначала агент прибыл в Хмельницкий, где по координатам от российской спецслужбы нашел схрон и достал из него самодельное взрывное устройство. После этого фигурант с бомбой выехал на такси до местного автовокзала, откуда планировал отбыть во Львов, где должен был получить дальнейшие указания от куратора из рф

- говорится в сообщении.

СБУ задержала злоумышленника во время его посадки на рейсовый автобус. На месте происшествия у задержанного изъяты СВУ и смартфон, с которого он контактировал с куратором.

По материалам СБУ агент обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

- сообщили в Службе безопасности.

Дополнительно

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который стрелял во время драки возле Бессарабской площади. Ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Служба безопасности Украины
Украина
Львов
Херсон