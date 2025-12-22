СБУ передала в суд дело агента фсб, который готовил теракт в центре Львова
Киев • УНН
СБУ завершила расследование в отношении 41-летнего жителя Пустомыт, который готовил теракт во Львове по заказу фсб. Обвинительный акт направлен в суд, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
СБУ завершила расследование в отношении агента фсб, который в июле этого года готовил теракт во Львове. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Подробности
По предварительным данным, злоумышленник перевозил взрывчатку для теракта, запланированного российскими спецслужбами против украинских правоохранителей. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили этот замысел и задержали агента, когда он направлялся во Львов со взрывным устройством.
Следствие установило, что задание российской спецслужбы выполнял 41-летний житель города Пустомыты Львовской области. Ранее он уже отбывал наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество. После заключения мужчина искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах и согласился на сотрудничество с фсб за обещание быстрых денег.
Кроме того, после задержания мужчины, Служба безопасности провела дополнительные мероприятия, чтобы установить личность куратора из россии и задокументировать его преступления.
Установлено, что сначала агент прибыл в Хмельницкий, где по координатам от российской спецслужбы нашел схрон и достал из него самодельное взрывное устройство. После этого фигурант с бомбой выехал на такси до местного автовокзала, откуда планировал отбыть во Львов, где должен был получить дальнейшие указания от куратора из рф
СБУ задержала злоумышленника во время его посадки на рейсовый автобус. На месте происшествия у задержанного изъяты СВУ и смартфон, с которого он контактировал с куратором.
По материалам СБУ агент обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества
Дополнительно
