Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52
23 декабря, 15:52 • 21668 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42
23 декабря, 15:42 • 39594 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
23 декабря, 15:15
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 51431 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
23 декабря, 12:03 • 59513 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
23 декабря, 11:41
23 декабря, 11:41 • 38697 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27
23 декабря, 11:27 • 45927 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
23 декабря, 10:40
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21715 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex
23 декабря, 08:27
23 декабря, 08:27 • 19034 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
23 декабря, 06:30
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24520 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Украина и Польша готовятся к новым поисковым работам в Ровенской области весной - Минкульт

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Украина и Польша начали подготовку к новым поисковым работам, проведя разведывательный выезд на Ровенщине 19 декабря 2025 года. Исследования запланированы на март-апрель 2026 года, согласно договоренностям Украинско-польской рабочей группы.

Украина и Польша готовятся к новым поисковым работам в Ровенской области весной - Минкульт

Украина и Польша начали подготовку к новым поисковым работам, состоялся разведывательный выезд в Ровенской области для обсуждения дальнейших исследований, которые состоятся в марте-апреле 2026 года, сообщили в Минкульте, пишет УНН.

Детали

"19 декабря 2025 года в селе Углы Ровенской области состоялся разведывательный выезд с участием специалистов с украинской и польской стороны с целью обсуждения дальнейших исследований, которые состоятся в марте-апреле 2026 года", - говорится в сообщении.

Во время выезда украинскими и польскими специалистами с привлечением представителей органов государственной власти и местного самоуправления, как указано, "было осмотрено место проведения будущих поисковых исследований, определены потенциальные даты их проведения, обсуждены вопросы логистики, насущных потребностей, методики проведения работ, а также вопросов безопасности во время их реализации, которые особенно актуальны в условиях широкомасштабного вторжения рф".

В Минкульте указали, что "указанные работы запланировано провести весной 2026 года по результатам договоренностей, достигнутых на заседаниях Украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти и в частности закрепленными в их совместном коммюнике относительно результатов ее деятельности в 2025 году".

Украина передала Польше предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований во время войны - Минкульт16.12.25, 20:11 • 9538 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитикаКультура
Село
Военное положение
Война в Украине
Украина
Польша