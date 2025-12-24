Украина и Польша готовятся к новым поисковым работам в Ровенской области весной - Минкульт

Украина и Польша начали подготовку к новым поисковым работам, состоялся разведывательный выезд в Ровенской области для обсуждения дальнейших исследований, которые состоятся в марте-апреле 2026 года, сообщили в Минкульте, пишет УНН.

Детали

"19 декабря 2025 года в селе Углы Ровенской области состоялся разведывательный выезд с участием специалистов с украинской и польской стороны с целью обсуждения дальнейших исследований, которые состоятся в марте-апреле 2026 года", - говорится в сообщении.

Во время выезда украинскими и польскими специалистами с привлечением представителей органов государственной власти и местного самоуправления, как указано, "было осмотрено место проведения будущих поисковых исследований, определены потенциальные даты их проведения, обсуждены вопросы логистики, насущных потребностей, методики проведения работ, а также вопросов безопасности во время их реализации, которые особенно актуальны в условиях широкомасштабного вторжения рф".

В Минкульте указали, что "указанные работы запланировано провести весной 2026 года по результатам договоренностей, достигнутых на заседаниях Украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти и в частности закрепленными в их совместном коммюнике относительно результатов ее деятельности в 2025 году".

