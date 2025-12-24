$42.100.05
Україна та Польща готуються до нових пошукових робіт на Рівненщині навесні - Мінкульт

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Україна та Польща розпочали підготовку до нових пошукових робіт, провівши розвідувальний виїзд на Рівненщині 19 грудня 2025 року. Дослідження заплановані на березень-квітень 2026 року, згідно з домовленостями Українсько-польської робочої групи.

Україна та Польща готуються до нових пошукових робіт на Рівненщині навесні - Мінкульт

Україна та Польща розпочали підготовку до нових пошукових робіт, відбувся розвідувальний виїзд на Рівненщині для обговорення подальших досліджень, які відбудуться в березні-квітні 2026 року, повідомили у Мінкульті, пише УНН.

Деталі

"19 грудня 2025 року в селі Угли Рівненської області відбувся розвідувальний виїзд за участі фахівців з української та польської сторони з метою обговорення подальших досліджень, які відбудуться в березні-квітні 2026 року", - ідеться у повідомленні.

Під час виїзду українськими та польськими фахівцями з залученням представників органів державної влади та місцевого самоврядування, як вказано, "було оглянуто місце проведення майбутніх пошукових досліджень, визначено потенційні дати їх проведення, обговорено питання логістики, нагальних потреб, методики проведення робіт, а також безпекових питань під час їх реалізації, які є особливо актуальними в умовах широкомасштабного вторгнення рф".

У Мінкульті вказали, що "зазначені роботи заплановано провести навесні 2026 року за результатами домовленостей, досягнутих на засіданнях Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті і зокрема закріпленими в їх спільному комюніке щодо результатів її діяльності у 2025 році".

