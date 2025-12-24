Замучила 51 животное: жительнице Киевщины объявили о подозрении

55-летней женщине из Киевской области сообщено о подозрении из-за гибели 51 животного в ее приюте. Она содержала эвакуированных кошек в антисанитарных условиях без еды и воды, что привело к их массовой гибели. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.