Замучила 51 животное: жительнице Киевщины объявили о подозрении
Киев • УНН
55-летней женщине из Киевской области сообщено о подозрении из-за гибели 51 животного в ее приюте. Она содержала эвакуированных кошек в антисанитарных условиях без еды и воды, что привело к их массовой гибели. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.
Полицейские Киевской области сообщили о подозрении 55-летней женщине, из-за действий которой на Обуховщине погибло 51 животное. Фигурантку взяли под стражу, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области.
Детали
18 декабря в селе Кременище правоохранители обнаружили тела четвероногих. В ходе следствия установлено, что женщина по месту своего жительства самостоятельно создала приют для животных и брала на передержку эвакуированных котов из зоны боевых действий.
Животных она содержала в закрытом доме в антисанитарных условиях. Четвероногие были лишены еды, воды и надлежащего медицинского ухода, что и привело к их массовой гибели.
Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Следователи, при процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры сообщили о подозрении женщине по факту жестокого обращения с двумя и более животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины)
В суде подозреваемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
В Обуховском районе Киевской области прокуратура расследует факт массового жестокого обращения с животными.