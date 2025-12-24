$42.100.05
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 5664 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 11304 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 28523 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 45334 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 60719 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 67802 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41382 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 51574 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22236 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Замучила 51 животное: жительнице Киевщины объявили о подозрении

Киев • УНН

 • 26 просмотра

55-летней женщине из Киевской области сообщено о подозрении из-за гибели 51 животного в ее приюте. Она содержала эвакуированных кошек в антисанитарных условиях без еды и воды, что привело к их массовой гибели. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Замучила 51 животное: жительнице Киевщины объявили о подозрении

Полицейские Киевской области сообщили о подозрении 55-летней женщине, из-за действий которой на Обуховщине погибло 51 животное. Фигурантку взяли под стражу, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области.

Детали

18 декабря в селе Кременище правоохранители обнаружили тела четвероногих. В ходе следствия установлено, что женщина по месту своего жительства самостоятельно создала приют для животных и брала на передержку эвакуированных котов из зоны боевых действий.

Животных она содержала в закрытом доме в антисанитарных условиях. Четвероногие были лишены еды, воды и надлежащего медицинского ухода, что и привело к их массовой гибели.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Следователи, при процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры сообщили о подозрении женщине по факту жестокого обращения с двумя и более животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины)

- говорится в сообщении полиции.

В суде подозреваемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В Обуховском районе Киевской области прокуратура расследует факт массового жестокого обращения с животными.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Животные
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Киевская область