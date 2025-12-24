Замучила 51 тварину: жительці Київщини оголосили про підозру

55-річній жінці з Київщини повідомлено про підозру через загибель 51 тварини в її притулку. Вона утримувала евакуйованих котів в антисанітарних умовах без їжі та води, що призвело до їх масової загибелі. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.