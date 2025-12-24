Замучила 51 тварину: жительці Київщини оголосили про підозру
Київ • УНН
55-річній жінці з Київщини повідомлено про підозру через загибель 51 тварини в її притулку. Вона утримувала евакуйованих котів в антисанітарних умовах без їжі та води, що призвело до їх масової загибелі. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.
Поліцейські Київської області повідомили про підозру 55-річній жінці, через дії якої на Обухівщині загинула 51 тварина. Фігурантку взяли під варту, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України в Київській області.
Деталі
18 грудня в селі Кременище правоохоронці виявили тіла чотирилапих. У ході слідства встановлено, що жінка за місцем свого проживання самостійно створила притулок для тварин та брала на перетримку евакуйованих котів із зони бойових дій.
Тварин вона утримувала в закритому будинку в антисанітарних умовах. Чотирилапі були позбавлені їжі, води та належного медичного догляду, що й призвело до їх масової загибелі.
Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено. Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомили про підозру жінці за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України)
В суді підозрюваній було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
