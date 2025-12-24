$42.100.05
23 декабря, 15:52 • 18414 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 35965 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 45911 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 54403 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 36730 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 42638 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21249 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18808 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24313 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39733 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
россияне имитируют наступление на севере Украины с целью давить на Запад - ISW

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Аналитики Института изучения войны заявили, что эти "атаки" являются провокационными и сопровождаются громкими заявлениями со стороны российских официальных лиц и пропагандистов.

россияне имитируют наступление на севере Украины с целью давить на Запад - ISW

россияне имитируют "новое наступление" в приграничных регионах Украины, в частности в Сумской и Харьковской областях. Это делается с целью оказать давление на страны Запада, создать впечатление падения украинской линии обороны и улучшить позиции рф на возможных переговорах с Западом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Детали

По данным аналитиков ISW, Кремль может намеренно проводить имитацию новых атак в приграничных регионах Украины. В то же время в ISW отмечают, что россия не создала условий для полноценного наступления на северные границы Украины, но может в ближайшее время продолжить ограниченные атаки.

Эти "атаки" являются провокационными и сопровождаются громкими заявлениями со стороны российских официальных лиц и пропагандистов, сообщили в Институте изучения войны.

Напомним

Как сообщал УНН ранее, около 100 российских оккупантов зашли на территорию села Грабовское в Сумской области. До этого вражеские войска похитили из того же населенного пункта 50 мирных жителей и вывезли их на территорию рф.

Также УНН сообщал, что Силы обороны Украины вышли из Северска в Донецкой области.

Евгений Устименко

