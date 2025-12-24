россияне имитируют наступление на севере Украины с целью давить на Запад - ISW
Киев • УНН
Аналитики Института изучения войны заявили, что эти "атаки" являются провокационными и сопровождаются громкими заявлениями со стороны российских официальных лиц и пропагандистов.
россияне имитируют "новое наступление" в приграничных регионах Украины, в частности в Сумской и Харьковской областях. Это делается с целью оказать давление на страны Запада, создать впечатление падения украинской линии обороны и улучшить позиции рф на возможных переговорах с Западом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Детали
По данным аналитиков ISW, Кремль может намеренно проводить имитацию новых атак в приграничных регионах Украины. В то же время в ISW отмечают, что россия не создала условий для полноценного наступления на северные границы Украины, но может в ближайшее время продолжить ограниченные атаки.
Эти "атаки" являются провокационными и сопровождаются громкими заявлениями со стороны российских официальных лиц и пропагандистов, сообщили в Институте изучения войны.
Напомним
Как сообщал УНН ранее, около 100 российских оккупантов зашли на территорию села Грабовское в Сумской области. До этого вражеские войска похитили из того же населенного пункта 50 мирных жителей и вывезли их на территорию рф.
Также УНН сообщал, что Силы обороны Украины вышли из Северска в Донецкой области.