В Нигерии освобождены последние 130 школьников, похищенных в ноябре – представитель президента Тинубу
Киев • УНН
В Нигерии освободили последних 130 школьников, похищенных 21 ноября из католической школы-интерната Святой Марии. Всего спасено 230 учеников, которые смогут встретить Рождество с семьями.
Все 130 школьников, остававшихся в плену после массового похищения из католической школы-интерната Святой Марии, наконец на свободе. Об успешном завершении операции сообщил в воскресенье представитель президента Нигерии Болы Тинубу. Это похищение стало одним из самых масштабных дерзких нападений вооруженных банд за последние годы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Детей захватили еще 21 ноября в селе Папири. Тогда вооруженные террористы вывезли более 300 учеников и 12 сотрудников учреждения. Благодаря совместным усилиям военных и разведки, последняя группа заложников сможет встретить рождественские праздники с семьями.
В Нигерии вооруженные люди похитили из церкви не менее 13 прихожан17.12.25, 20:55 • 5997 просмотров
Остальные 130 школьников, похищенных террористами... уже освобождены. Ожидается, что они прибудут в Минну в понедельник и снова присоединятся к своим родителям на праздновании Рождества. Освобождение школьников произошло после операции, организованной военной разведкой
Путь к освобождению был поэтапным. Сразу после нападения 50 детям удалось сбежать самостоятельно, а 8 декабря правительство отчиталось о спасении первой сотни похищенных. По официальным данным, общее количество спасенных студентов на данный момент составляет 230 человек.
Массовые похищения остаются острой проблемой для северной Нигерии, где банды используют школы как средство получения выкупа. Волна подобных преступлений не утихает в стране с 2014 года, когда боевики "Боко Харам" похитили 276 девочек из Чибока, что вызвало мировой резонанс.
В Нигерии освободили 100 школьников, похищенных из католической школы, но примерно столько же остается в плену08.12.25, 21:19 • 3541 просмотр