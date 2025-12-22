В Нигерии освобождены последние 130 школьников, похищенных в ноябре – представитель президента Тинубу

Все 130 школьников, остававшихся в плену после массового похищения из католической школы-интерната Святой Марии, наконец на свободе. Об успешном завершении операции сообщил в воскресенье представитель президента Нигерии Болы Тинубу. Это похищение стало одним из самых масштабных дерзких нападений вооруженных банд за последние годы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детей захватили еще 21 ноября в селе Папири. Тогда вооруженные террористы вывезли более 300 учеников и 12 сотрудников учреждения. Благодаря совместным усилиям военных и разведки, последняя группа заложников сможет встретить рождественские праздники с семьями.

Остальные 130 школьников, похищенных террористами... уже освобождены. Ожидается, что они прибудут в Минну в понедельник и снова присоединятся к своим родителям на праздновании Рождества. Освобождение школьников произошло после операции, организованной военной разведкой