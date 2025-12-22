В Нигерии освобождены последние 130 школьников, похищенных в ноябре – представитель президента Тинубу

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20:13 • 4208 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 15162 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 24814 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 26142 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 40134 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 66940 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 73809 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44327 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37598 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 39517 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.9м/с
90%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветерPhoto21 декабря, 13:13 • 14467 просмотра
В Хорватии и Румынии зафиксировали случаи лепры: власти уверяют, что риска распространения нет21 декабря, 13:14 • 8760 просмотра
Генсек НАТО ответил, почему, несмотря на надежды на мир, не удается закончить войну21 декабря, 13:28 • 5376 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 17674 просмотра
МИД Украины требует наказания за ксенофобские случаи против украинцев в Польше21 декабря, 15:16 • 5122 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 17699 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 41144 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 73809 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 111967 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 81873 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Государственная граница Украины
Румыния
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 16470 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 18376 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 30649 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 52498 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 36323 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Сериал
Дипломатка

В Нигерии освобождены последние 130 школьников, похищенных в ноябре – представитель президента Тинубу

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Нигерии освободили последних 130 школьников, похищенных 21 ноября из католической школы-интерната Святой Марии. Всего спасено 230 учеников, которые смогут встретить Рождество с семьями.

В Нигерии освобождены последние 130 школьников, похищенных в ноябре – представитель президента Тинубу

Все 130 школьников, остававшихся в плену после массового похищения из католической школы-интерната Святой Марии, наконец на свободе. Об успешном завершении операции сообщил в воскресенье представитель президента Нигерии Болы Тинубу. Это похищение стало одним из самых масштабных дерзких нападений вооруженных банд за последние годы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Детей захватили еще 21 ноября в селе Папири. Тогда вооруженные террористы вывезли более 300 учеников и 12 сотрудников учреждения. Благодаря совместным усилиям военных и разведки, последняя группа заложников сможет встретить рождественские праздники с семьями.

В Нигерии вооруженные люди похитили из церкви не менее 13 прихожан17.12.25, 20:55 • 5997 просмотров

Остальные 130 школьников, похищенных террористами... уже освобождены. Ожидается, что они прибудут в Минну в понедельник и снова присоединятся к своим родителям на праздновании Рождества. Освобождение школьников произошло после операции, организованной военной разведкой 

– написал Байо Онануга в своем сообщении на X. 

Путь к освобождению был поэтапным. Сразу после нападения 50 детям удалось сбежать самостоятельно, а 8 декабря правительство отчиталось о спасении первой сотни похищенных. По официальным данным, общее количество спасенных студентов на данный момент составляет 230 человек.

Массовые похищения остаются острой проблемой для северной Нигерии, где банды используют школы как средство получения выкупа. Волна подобных преступлений не утихает в стране с 2014 года, когда боевики "Боко Харам" похитили 276 девочек из Чибока, что вызвало мировой резонанс.

В Нигерии освободили 100 школьников, похищенных из католической школы, но примерно столько же остается в плену08.12.25, 21:19 • 3541 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Reuters