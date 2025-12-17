В Нигерии вооруженные люди похитили из церкви не менее 13 прихожан

В Нигерии похитили по меньшей мере 13 прихожан во время нападения вооруженных людей на церковь, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По меньшей мере 13 прихожан были похищены в результате нападения вооруженных людей на церковь в штате Коги, в центральной Нигерии, на фоне роста нестабильности в регионе, сообщил в среду представитель штата.

Комиссар по информации штата Коги Кингсли Фанво заявил, что нападение на церковь First ECWA в отдаленном районе Аеторо-Кири в воскресенье спровоцировало перестрелку между нападавшими и местными охотниками, нанятыми штатом в качестве первой линии обороны.

В Нигерии освободили 100 школьников, похищенных из католической школы, но примерно столько же остается в плену