15:43 • 7620 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 16214 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 31764 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 22902 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 21470 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 20591 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21271 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18498 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27981 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 47258 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 12538 просмотра
В Нигерии вооруженные люди похитили из церкви не менее 13 прихожан

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В Нигерии вооруженные люди напали на церковь в штате Коги, похитив не менее 13 прихожан. Нападение спровоцировало перестрелку с местными охотниками.

В Нигерии вооруженные люди похитили из церкви не менее 13 прихожан

В Нигерии похитили по меньшей мере 13 прихожан во время нападения вооруженных людей на церковь, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По меньшей мере 13 прихожан были похищены в результате нападения вооруженных людей на церковь в штате Коги, в центральной Нигерии, на фоне роста нестабильности в регионе, сообщил в среду представитель штата.

Комиссар по информации штата Коги Кингсли Фанво заявил, что нападение на церковь First ECWA в отдаленном районе Аеторо-Кири в воскресенье спровоцировало перестрелку между нападавшими и местными охотниками, нанятыми штатом в качестве первой линии обороны.

В Нигерии освободили 100 школьников, похищенных из католической школы, но примерно столько же остается в плену08.12.25, 21:19 • 3496 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Нигерия