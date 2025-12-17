В Нигерии вооруженные люди похитили из церкви не менее 13 прихожан
Киев • УНН
В Нигерии вооруженные люди напали на церковь в штате Коги, похитив не менее 13 прихожан. Нападение спровоцировало перестрелку с местными охотниками.
В Нигерии похитили по меньшей мере 13 прихожан во время нападения вооруженных людей на церковь, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По меньшей мере 13 прихожан были похищены в результате нападения вооруженных людей на церковь в штате Коги, в центральной Нигерии, на фоне роста нестабильности в регионе, сообщил в среду представитель штата.
Комиссар по информации штата Коги Кингсли Фанво заявил, что нападение на церковь First ECWA в отдаленном районе Аеторо-Кири в воскресенье спровоцировало перестрелку между нападавшими и местными охотниками, нанятыми штатом в качестве первой линии обороны.
