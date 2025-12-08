В Нигерии освободили 100 школьников, похищенных из католической школы, но примерно столько же остается в плену
100 школьников, похищенных в прошлом месяце из католической школы в Нигерии, освобождены, но более 100 учеников остаются в плену. Вооруженные люди напали на школу Святой Марии, похитив 303 школьника и 12 учителей.
В Нигерии освобождены 100 школьников, похищенных в прошлом месяце из католической школы в штате Нигер, однако более 100 учеников до сих пор находятся в плену, о чем сообщила Христианская ассоциация Нигерии, пишет УНН.
Подробности
21 ноября вооруженные люди напали на католическую школу Святой Марии, похитив по меньшей мере 303 школьника и 12 учителей. Пятьдесят похищенных смогли сбежать в течение первых часов после нападения.
Представитель ассоциации в штате Нигер Даниэль Атори сообщил, что церковь узнала об освобождении 100 детей в течение выходных. Освобожденных учеников должны доставить в столицу штата, город Минна, для встречи с официальными лицами.
Пока неясно, как именно были освобождены школьники и были ли произведены аресты похитителей.
Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, но местные жители обвиняют вооруженные банды, которые регулярно похищают детей и путешественников с целью получения выкупа на севере Нигерии.
Этот инцидент является одним из ряда массовых похищений, произошедших недавно. В прошлом месяце после аналогичного нападения на церковь в южном штате Квара было освобождено 38 верующих.
