В Нигерии освободили 100 школьников, похищенных из католической школы, но примерно столько же остается в плену

18:20 • 2542 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 7712 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 14555 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 17596 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 25097 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 29223 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 28482 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17610 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30203 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 14132 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
50 учеников в Нигерии сбежали из плена после похищения и вернулись домой – Bloomberg

В Нигерии вооруженные боевики похитили более 200 учеников и 12 учителей католической школы

В Нигерии объявлено чрезвычайное положение: президент Тинубу приказал массово усилить армию и полицию

