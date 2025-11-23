50 учеников в Нигерии сбежали из плена после похищения и вернулись домой – Bloomberg

Пятьдесят учеников католической школы в Нигерии, похищенных в пятницу, сбежали от своих похитителей и вернулись домой. Некоторые дети спрятались в кустах, другие получили помощь от местных фермеров, сообщил представитель основателя школы Святой Марии в Папири Даниэль Атори. Более 250 учеников и учителей до сих пор остаются в плену. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Это уже второе массовое похищение за неделю, что усилило внимание к президенту Нигерии Боле Тинубу после заявлений Дональда Трампа о преследовании христиан в стране.

В Нигерии вооруженные боевики похитили более 200 учеников и 12 учителей католической школы

Правительство критикуют за недостаточную борьбу с преступными группировками, а Трамп предположил возможное прекращение финансовой помощи США Нигерии в случае продолжения насилия. Из-за угрозы власти закрыли десятки школ, а родители забирают детей из федерального учебного заведения в Абудже.

Хотя мы с облегчением воспринимаем возвращение этих 50 спасшихся детей, я призываю всех вас продолжать молиться за спасение и безопасное возвращение остальных жертв