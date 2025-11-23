$42.150.00
14:50 • 4556 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
14:06 • 9856 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 11482 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 24986 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 42906 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 66741 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 51416 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 31434 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 28100 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22769 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
Эксклюзивы
50 учеников в Нигерии сбежали из плена после похищения и вернулись домой – Bloomberg

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Несколько десятков учеников католической школы в Нигерии сбежали от похитителей и вернулись домой. Более 250 учеников и учителей остаются в плену после массового похищения.

50 учеников в Нигерии сбежали из плена после похищения и вернулись домой – Bloomberg
Фото: Reuters

Пятьдесят учеников католической школы в Нигерии, похищенных в пятницу, сбежали от своих похитителей и вернулись домой. Некоторые дети спрятались в кустах, другие получили помощь от местных фермеров, сообщил представитель основателя школы Святой Марии в Папири Даниэль Атори. Более 250 учеников и учителей до сих пор остаются в плену. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Это уже второе массовое похищение за неделю, что усилило внимание к президенту Нигерии Боле Тинубу после заявлений Дональда Трампа о преследовании христиан в стране. 

В Нигерии вооруженные боевики похитили более 200 учеников и 12 учителей католической школы22.11.25, 07:23 • 7824 просмотра

Правительство критикуют за недостаточную борьбу с преступными группировками, а Трамп предположил возможное прекращение финансовой помощи США Нигерии в случае продолжения насилия. Из-за угрозы власти закрыли десятки школ, а родители забирают детей из федерального учебного заведения в Абудже.

Хотя мы с облегчением воспринимаем возвращение этих 50 спасшихся детей, я призываю всех вас продолжать молиться за спасение и безопасное возвращение остальных жертв 

– заявил основатель школы преподобный Булус Даува Йоханна.

В Нигерии вооруженные нападавшие атаковали церковь: двое погибших и несколько похищенных, среди них пастор19.11.25, 16:25 • 2973 просмотра

Степан Гафтко

