В Нигерии вооруженные боевики похитили более 200 учеников и 12 учителей католической школы

В пятницу, 21 ноября, в Нигерии, в штате Нигер, из средней школы-интерната Святой Марии вооруженные преступники похитили учеников и учителей. Об этом информируют Associated Press и Reuters со ссылкой на Христианскую ассоциацию Нигерии (CAN), передает УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Папири. Очевидцы и родственники пропавших сообщают о хаосе и отчаянии среди местного населения.

Согласно заявлению CAN, похищены были 215 учеников и 12 учителей.

Точное количество похищенных учеников еще не подтверждено, поскольку службы безопасности продолжают оценивать ситуацию - заявляют местные власти.

Правительство штата сообщило, что несчастный случай произошел после того, как разведка узнала о повышенном уровне угрозы в некоторых районах штата, и тогда власти издали директиву о приостановке всех строительных работ и временном закрытии всех школ-интернатов.

К сожалению, пострадавшая школа продолжила работу и возобновила учебный процесс, даже не попытавшись получить разрешение от правительства штата, тем самым подвергнув учеников и персонал школы неоправданному риску - сказал представитель.

На место прибыли тактические подразделения полиции, военные и другие силовые структуры Нигерии. Поиски детей продолжаются и в окрестных лесах.

Местный житель Умар Юнус рассказал, что на момент нападения безопасность обеспечивали только охранники школы, а полиции или правительственных сил на территории не было.

В то же время власти закрыли 47 федеральных колледжей единства — элитных государственных школ, преимущественно в северных штатах.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападения в штатах Нигер и Кебби, однако аналитики и местные жители считают, что подобные действия характерны для преступных банд, которые похищают людей ради выкупа.

Напомним

В Нигерии вооруженные люди напали на церковь в городе Эруку, убив двух человек и похитив пастора и нескольких прихожан. Президент Бола Тинубу отменил поездки и поручил усилить безопасность, а также активизировать поиски похищенных школьниц.

Лидер сепаратистов Нигерии Кану признан виновным по семи обвинениям в терроризме