В Нигерии вооруженные боевики похитили более 200 учеников и 12 учителей католической школы

$42.150.00
48.520.00
ukenru
21 ноября, 21:58 • 16093 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 32261 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 30324 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 32555 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 29346 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34451 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19252 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 18429 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 17377 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 41938 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
99%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Соединенные Штаты выдали лицензии Венгрии на строительство АЭС, финансируемой РФ22 ноября, 00:29 • 3498 просмотра
Платили, чтобы убивать: Италия расследует дело "снайперов-туристов", которые охотились на людей в Сараево22 ноября, 01:45 • 10319 просмотра
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 7018 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto22 ноября, 04:03 • 13183 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"04:20 • 7792 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 29282 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 26666 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34458 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 41943 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 40057 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Музыкант
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 2276 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 2520 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 29282 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 36112 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 50310 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Хранитель

В Нигерии вооруженные боевики похитили более 200 учеников и 12 учителей католической школы

Киев • УНН

 • 3150 просмотра

В Нигерии, в штате Нигер, вооруженные преступники похитили 215 учеников и 12 учителей из школы-интерната Святой Марии. Инцидент произошел после того, как власти издали директиву о временном закрытии всех школ-интернатов из-за повышенного уровня угрозы.

В Нигерии вооруженные боевики похитили более 200 учеников и 12 учителей католической школы

В пятницу, 21 ноября, в Нигерии, в штате Нигер, из средней школы-интерната Святой Марии вооруженные преступники похитили учеников и учителей. Об этом информируют Associated Press и Reuters со ссылкой на Христианскую ассоциацию Нигерии (CAN), передает УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Папири. Очевидцы и родственники пропавших сообщают о хаосе и отчаянии среди местного населения.

Согласно заявлению CAN, похищены были 215 учеников и 12 учителей.

Точное количество похищенных учеников еще не подтверждено, поскольку службы безопасности продолжают оценивать ситуацию

- заявляют местные власти.

Правительство штата сообщило, что несчастный случай произошел после того, как разведка узнала о повышенном уровне угрозы в некоторых районах штата, и тогда власти издали директиву о приостановке всех строительных работ и временном закрытии всех школ-интернатов.

К сожалению, пострадавшая школа продолжила работу и возобновила учебный процесс, даже не попытавшись получить разрешение от правительства штата, тем самым подвергнув учеников и персонал школы неоправданному риску

- сказал представитель.

На место прибыли тактические подразделения полиции, военные и другие силовые структуры Нигерии. Поиски детей продолжаются и в окрестных лесах.

Местный житель Умар Юнус рассказал, что на момент нападения безопасность обеспечивали только охранники школы, а полиции или правительственных сил на территории не было.

В то же время власти закрыли 47 федеральных колледжей единства — элитных государственных школ, преимущественно в северных штатах.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападения в штатах Нигер и Кебби, однако аналитики и местные жители считают, что подобные действия характерны для преступных банд, которые похищают людей ради выкупа.

Напомним

В Нигерии вооруженные люди напали на церковь в городе Эруку, убив двух человек и похитив пастора и нескольких прихожан. Президент Бола Тинубу отменил поездки и поручил усилить безопасность, а также активизировать поиски похищенных школьниц.

Лидер сепаратистов Нигерии Кану признан виновным по семи обвинениям в терроризме20.11.25, 15:23 • 2512 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Село
Ассошиэйтед Пресс
Reuters
Нигерия