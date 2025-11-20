Лидер сепаратистов Нигерии Кану признан виновным по семи обвинениям в терроризме

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6152 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10017 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12993 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20544 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27498 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39815 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22419 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24864 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25219 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22451 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21378 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14261 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22569 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13045 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6162 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13004 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22930 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39824 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58800 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6338 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26322 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39299 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53172 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75006 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Лидер сепаратистов Нигерии Кану признан виновным по семи обвинениям в терроризме

Киев • УНН

 • 2392 просмотра

Суд Нигерии признал лидера движения IPOB Ннамди Кану виновным по семи обвинениям, связанным с терроризмом. Он призывал к созданию независимого государства Биафра, что привело к гражданской войне с миллионами погибших.

Лидер сепаратистов Нигерии Кану признан виновным по семи обвинениям в терроризме
Фото: АР

В Нигерии суд признал лидера сепаратистского движения IPOB Ннамди Кану виновным по семи обвинениям, связанным с терроризмом, включая совершение атак, подстрекательство и отдачу насильственных приказов о «пребывании дома». Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Кану, основатель Организации коренных народов Биафры, годами призывал к созданию независимого государства на юго-востоке Нигерии и, по данным властей, причастен к насилию и изготовлению взрывчатки для атак на государственные учреждения. IPOB инкриминируют причастность к внесудебным казням и дестабилизации региона, который каждый понедельник фактически парализуют насильственные «локдауны».

В Нигерии одной из 25 похищенных школьниц удалось сбежать из плена – АР18.11.25, 17:30 • 3263 просмотра

Право на самоопределение – это политическое право. Любое самоопределение, которое не осуществляется в соответствии с конституцией Нигерии, является незаконным 

– подчеркнул судья Джеймс Омотошо во время оглашения решения.

В Нигерии вооруженные нападавшие атаковали церковь: двое погибших и несколько похищенных, среди них пастор19.11.25, 16:25 • 2766 просмотров

Кану стремился возродить Биафру – непризнанное государство, чья попытка отделения в 1967–1970 годах вызвала кровавую гражданскую войну с более чем тремя миллионами погибших. Лидера IPOB повторно арестовали в 2021 году после побега в 2015-м.

Смертельная засада: боевики заявили о казни захваченного нигерийского генерала17.11.25, 20:10 • 3869 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Нигерия