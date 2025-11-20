Лидер сепаратистов Нигерии Кану признан виновным по семи обвинениям в терроризме
Киев • УНН
Суд Нигерии признал лидера движения IPOB Ннамди Кану виновным по семи обвинениям, связанным с терроризмом. Он призывал к созданию независимого государства Биафра, что привело к гражданской войне с миллионами погибших.
В Нигерии суд признал лидера сепаратистского движения IPOB Ннамди Кану виновным по семи обвинениям, связанным с терроризмом, включая совершение атак, подстрекательство и отдачу насильственных приказов о «пребывании дома». Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Кану, основатель Организации коренных народов Биафры, годами призывал к созданию независимого государства на юго-востоке Нигерии и, по данным властей, причастен к насилию и изготовлению взрывчатки для атак на государственные учреждения. IPOB инкриминируют причастность к внесудебным казням и дестабилизации региона, который каждый понедельник фактически парализуют насильственные «локдауны».
Право на самоопределение – это политическое право. Любое самоопределение, которое не осуществляется в соответствии с конституцией Нигерии, является незаконным
Кану стремился возродить Биафру – непризнанное государство, чья попытка отделения в 1967–1970 годах вызвала кровавую гражданскую войну с более чем тремя миллионами погибших. Лидера IPOB повторно арестовали в 2021 году после побега в 2015-м.
