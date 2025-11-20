Лідер сепаратистів Нігерії Кану визнаний винним за сімома звинуваченнями в тероризмі

Фото: АР

У Нігерії суд визнав лідера сепаратистського руху IPOB Ннамді Кану винним за сімома звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом, включно зі здійсненням атак, підбурюванням та відданням насильницьких наказів про "перебування вдома". Про це повідомляє Associated Рress, пише УНН.

Деталі

Кану, засновник Організації корінних народів Біафри, роками закликав до створення незалежної держави на південному сході Нігерії та, за даними влади, причетний до насильства й виготовлення вибухівки для атак на державні установи. IPOB інкримінують причетність до позасудових страт та дестабілізації регіону, який щопонеділка фактично паралізують насильницькі "локдауни".

Право на самовизначення – це політичне право. Будь-яке самовизначення, яке не здійснюється відповідно до конституції Нігерії, є незаконним – наголосив суддя Джеймс Омотошо під час оголошення рішення.

Кану прагнув відродити Біафру – невизнану державу, чия спроба відокремлення у 1967–1970 роках спричинила криваву громадянську війну з понад трьома мільйонами загиблих. Лідера IPOB повторно заарештували у 2021 році після втечі у 2015-му.

