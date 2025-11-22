У Нігерії озброєні бойовики викрали понад 200 учнів та 12 вчителів католицької школи

У п'ятницю, 21 листопада у Нігерії, у штаті Нігер з середньої школи-інтернату Святої Марії озброєні злочинці викрали учнів та вчителів. Про це інформують Associated Press і Reuters із посиланням на Християнську асоціацію Нігерії (CAN), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався у селищі Папірі. Очевидці та родичі зниклих повідомляють про хаос та відчай серед місцевого населення.

Згідно з заявою CAN, викрадені були 215 учнів та 12 вчителів.

Точна кількість викрадених учнів ще не підтверджена, оскільки служби безпеки продовжують оцінювати ситуацію - заявляє місцева влада.

Уряд штату повідомив, що нещасний випадок стався після того, як розвідка дізналася про підвищений рівень загрози в деяких районах штату, і тоді влада видала директиву про призупинення всіх будівельних робіт і тимчасове закриття всіх шкіл-інтернатів.

На жаль, постраждала школа продовжила роботу і відновила навчальний процес, навіть не спробувавши отримати дозвіл від уряду штату, тим самим наразивши учнів і персонал школи на невиправданий ризик - сказав речник.

На місце прибули тактичні підрозділи поліції, військові та інші силові структури Нігерії. Пошуки дітей тривають і в навколишніх лісах.

Місцевий житель Умар Юнус розповів, що на момент нападу безпеку забезпечували лише охоронці школи, а поліції чи урядових сил на території не було.

Водночас влада закрила 47 федеральних коледжів єдності - елітних державних шкіл, переважно в північних штатах.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за напади в штатах Нігер та Кеббі, проте аналітики та місцеві мешканці вважають, що подібні дії характерні для злочинних банд, які викрадають людей заради викупу.

Нагадаємо

В Нігерії озброєні люди напали на церкву в місті Еруку, вбивши двох осіб та викравши пастора й кількох парафіян. Президент Бола Тінубу скасував поїздки та доручив посилити безпеку, а також активізувати пошуки викрадених школярок.

Лідер сепаратистів Нігерії Кану визнаний винним за сімома звинуваченнями в тероризмі