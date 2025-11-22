$42.150.06
21 листопада, 21:58 • 12504 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 24938 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 25956 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 28393 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 26024 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 30939 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 18227 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 18128 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17187 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 39494 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Нігерії озброєні бойовики викрали понад 200 учнів та 12 вчителів католицької школи

Київ • УНН

 • 1676 перегляди

У Нігерії, в штаті Нігер, озброєні злочинці викрали 215 учнів та 12 вчителів зі школи-інтернату Святої Марії. Інцидент стався після того, як влада видала директиву про тимчасове закриття всіх шкіл-інтернатів через підвищений рівень загрози.

У Нігерії озброєні бойовики викрали понад 200 учнів та 12 вчителів католицької школи

У п'ятницю, 21 листопада у Нігерії, у штаті Нігер з середньої школи-інтернату Святої Марії озброєні злочинці викрали учнів та вчителів. Про це інформують Associated Press і Reuters із посиланням на Християнську асоціацію Нігерії (CAN), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався у селищі Папірі. Очевидці та родичі зниклих повідомляють про хаос та відчай серед місцевого населення.

Згідно з заявою CAN, викрадені були 215 учнів та 12 вчителів. 

Точна кількість викрадених учнів ще не підтверджена, оскільки служби безпеки продовжують оцінювати ситуацію

- заявляє місцева влада.

Уряд штату повідомив, що нещасний випадок стався після того, як розвідка дізналася про підвищений рівень загрози в деяких районах штату, і тоді влада видала директиву про призупинення всіх будівельних робіт і тимчасове закриття всіх шкіл-інтернатів.

На жаль, постраждала школа продовжила роботу і відновила навчальний процес, навіть не спробувавши отримати дозвіл від уряду штату, тим самим наразивши учнів і персонал школи на невиправданий ризик

- сказав речник.

На місце прибули тактичні підрозділи поліції, військові та інші силові структури Нігерії. Пошуки дітей тривають і в навколишніх лісах.

Місцевий житель Умар Юнус розповів, що на момент нападу безпеку забезпечували лише охоронці школи, а поліції чи урядових сил на території не було.

Водночас влада закрила 47 федеральних коледжів єдності - елітних державних шкіл, переважно в північних штатах.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за напади в штатах Нігер та Кеббі, проте аналітики та місцеві мешканці вважають, що подібні дії характерні для злочинних банд, які викрадають людей заради викупу.

Нагадаємо

В Нігерії озброєні люди напали на церкву в місті Еруку, вбивши двох осіб та викравши пастора й кількох парафіян. Президент Бола Тінубу скасував поїздки та доручив посилити безпеку, а також активізувати пошуки викрадених школярок.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Село
Ассошіейтед Прес
Reuters
Нігерія