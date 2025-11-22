У Нігерії озброєні бойовики викрали понад 200 учнів та 12 вчителів католицької школи
Київ • УНН
У Нігерії, в штаті Нігер, озброєні злочинці викрали 215 учнів та 12 вчителів зі школи-інтернату Святої Марії. Інцидент стався після того, як влада видала директиву про тимчасове закриття всіх шкіл-інтернатів через підвищений рівень загрози.
У п'ятницю, 21 листопада у Нігерії, у штаті Нігер з середньої школи-інтернату Святої Марії озброєні злочинці викрали учнів та вчителів. Про це інформують Associated Press і Reuters із посиланням на Християнську асоціацію Нігерії (CAN), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що інцидент стався у селищі Папірі. Очевидці та родичі зниклих повідомляють про хаос та відчай серед місцевого населення.
Згідно з заявою CAN, викрадені були 215 учнів та 12 вчителів.
Точна кількість викрадених учнів ще не підтверджена, оскільки служби безпеки продовжують оцінювати ситуацію
Уряд штату повідомив, що нещасний випадок стався після того, як розвідка дізналася про підвищений рівень загрози в деяких районах штату, і тоді влада видала директиву про призупинення всіх будівельних робіт і тимчасове закриття всіх шкіл-інтернатів.
На жаль, постраждала школа продовжила роботу і відновила навчальний процес, навіть не спробувавши отримати дозвіл від уряду штату, тим самим наразивши учнів і персонал школи на невиправданий ризик
На місце прибули тактичні підрозділи поліції, військові та інші силові структури Нігерії. Пошуки дітей тривають і в навколишніх лісах.
Місцевий житель Умар Юнус розповів, що на момент нападу безпеку забезпечували лише охоронці школи, а поліції чи урядових сил на території не було.
Водночас влада закрила 47 федеральних коледжів єдності - елітних державних шкіл, переважно в північних штатах.
Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за напади в штатах Нігер та Кеббі, проте аналітики та місцеві мешканці вважають, що подібні дії характерні для злочинних банд, які викрадають людей заради викупу.
Нагадаємо
В Нігерії озброєні люди напали на церкву в місті Еруку, вбивши двох осіб та викравши пастора й кількох парафіян. Президент Бола Тінубу скасував поїздки та доручив посилити безпеку, а також активізувати пошуки викрадених школярок.
