50 учнів у Нігерії втекли з полону після викрадення та повернулися додому – Bloomberg

П’ятдесят учнів католицької школи в Нігерії, викрадених у п’ятницю, втекли від своїх викрадачів і повернулися додому. Деякі діти сховалися в кущах, інші отримали допомогу від місцевих фермерів, повідомив речник засновника школи Святої Марії в Папірі Даніель Аторі. Понад 250 учнів та вчителів досі залишаються в полоні. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Це вже друге масове викрадення протягом тижня, що посилило увагу до президента Нігерії Боли Тінубу після заяв Дональда Трампа про переслідування християн у країні.

У Нігерії озброєні бойовики викрали понад 200 учнів та 12 вчителів католицької школи

Уряд критикують за недостатню боротьбу зі злочинними угрупованнями, а Трамп припустив можливе припинення фінансової допомоги США Нігерії у разі продовження насильства. Через загрозу влада закрила десятки шкіл, а батьки забирають дітей із федерального навчального закладу в Абуджі.

Хоча ми з полегшенням сприймаємо повернення цих 50 дітей, які врятувалися, я закликаю всіх вас продовжувати молитися за порятунок та безпечне повернення решти жертв