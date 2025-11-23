50 учнів у Нігерії втекли з полону після викрадення та повернулися додому – Bloomberg

$42.150.00
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
14:06 • 10477 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
12:25 • 11846 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 25503 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 43178 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 66843 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 51511 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 31448 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 28111 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22779 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сенатори заявили, що Рубіо назвав мирний план Трампа "списком бажань" росії: держсекретар заперечує
23 листопада, 07:32 • 4658 перегляди
Європейці будуть тиснути на команду Трампа, щоб пом'якшити пропозицію про передачу росії територій Донбасу - Politico
23 листопада, 07:50 • 5076 перегляди
Зеленський зараз стоїть перед найболіснішим вибором за весь час свого президентства: ЗМІ про мирний план США
23 листопада, 08:24 • 7464 перегляди
США проти присутності європейців на переговорах з Україною у Швейцарії - ЗМІ
23 листопада, 08:44 • 14651 перегляди
Колишнього міністра енергетики України намагалися викрасти на Кіпрі
23 листопада, 09:07 • 16865 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 25500 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 95778 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 69778 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 75009 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 81679 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 25100 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 34853 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 37449 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 95781 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 56418 перегляди
50 учнів у Нігерії втекли з полону після викрадення та повернулися додому – Bloomberg

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Кілька десятків учнів католицької школи в Нігерії втекли від викрадачів і повернулися додому. Понад 250 учнів та вчителів залишаються в полоні після масового викрадення.

50 учнів у Нігерії втекли з полону після викрадення та повернулися додому – Bloomberg
Фото: Reuters

П’ятдесят учнів католицької школи в Нігерії, викрадених у п’ятницю, втекли від своїх викрадачів і повернулися додому. Деякі діти сховалися в кущах, інші отримали допомогу від місцевих фермерів, повідомив речник засновника школи Святої Марії в Папірі Даніель Аторі. Понад 250 учнів та вчителів досі залишаються в полоні. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Це вже друге масове викрадення протягом тижня, що посилило увагу до президента Нігерії Боли Тінубу після заяв Дональда Трампа про переслідування християн у країні. 

У Нігерії озброєні бойовики викрали понад 200 учнів та 12 вчителів католицької школи22.11.25, 07:23 • 7826 переглядiв

Уряд критикують за недостатню боротьбу зі злочинними угрупованнями, а Трамп припустив можливе припинення фінансової допомоги США Нігерії у разі продовження насильства. Через загрозу влада закрила десятки шкіл, а батьки забирають дітей із федерального навчального закладу в Абуджі.

Хоча ми з полегшенням сприймаємо повернення цих 50 дітей, які врятувалися, я закликаю всіх вас продовжувати молитися за порятунок та безпечне повернення решти жертв 

– заявив засновник школи преподобний Булус Даува Йоханна.

У Нігерії озброєні нападники атакували церкву: двоє загиблих і кілька викрадених, серед них пастор 19.11.25, 16:25 • 2974 перегляди

Степан Гафтко

