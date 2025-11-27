В Нигерии объявлено чрезвычайное положение: президент Тинубу приказал массово усилить армию и полицию

На фоне эскалации вооруженного насилия президент Нигерии Бола Тинубу объявил чрезвычайное положение и развернул масштабные меры по усилению сил безопасности по всей стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Президент Бола Тинубу в телевизионном обращении сообщил о введении чрезвычайного положения, заявив о необходимости оперативно укрепить оборонные структуры. Полиция должна набрать дополнительные 20 000 офицеров, что увеличит ее численность до 50 000. Для ускорения подготовки кадров будут использованы лагеря Национального молодежного военного корпуса, а часть офицеров, ранее охранявших VIP-персон, перенаправят в зоны конфликта после специальной подготовки.

Тинубу также разрешил Департаменту государственных служб развернуть подготовленных лесных охранников и привлечь новый персонал для поиска и обезвреживания вооруженных формирований в лесах.

Больше не будет убежищ для агентов зла

Решение принято на фоне волны нападений в штатах Кебби, Борно, Замфара, Нигер, Йобе и Квара, где были убиты и похищены десятки гражданских. Тинубу похвалил силовиков за освобождение 24 школьниц в Кебби и 38 верующих в Кваре, пообещав добиться освобождения всех заложников, включая похищенных учеников из штата Нигер.

Глава государства призвал парламент предоставить штатам больше полномочий для создания собственных полицейских структур, а религиозные учреждения – усилить безопасность во время собраний. Он обратился и к скотоводческим ассоциациям с требованием сдать незаконное оружие, подчеркнув важность прекращения конфликтов с фермерами.

Я сочувствую семьям, потерявшим близких, и отдаю дань уважения нашим храбрым солдатам, в частности бригадному генералу Мусе Уби. Те, кто хочет испытать нашу решимость, никогда не должны путать нашу сдержанность со слабостью