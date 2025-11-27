В Нигерии объявлено чрезвычайное положение: президент Тинубу приказал массово усилить армию и полицию
Президент Нигерии Бола Тинубу объявил чрезвычайное положение и развернул масштабные меры по усилению сил безопасности. Полиция наберет дополнительные 20 000 офицеров, а лесные охранники будут искать вооруженные формирования.
На фоне эскалации вооруженного насилия президент Нигерии Бола Тинубу объявил чрезвычайное положение и развернул масштабные меры по усилению сил безопасности по всей стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Президент Бола Тинубу в телевизионном обращении сообщил о введении чрезвычайного положения, заявив о необходимости оперативно укрепить оборонные структуры. Полиция должна набрать дополнительные 20 000 офицеров, что увеличит ее численность до 50 000. Для ускорения подготовки кадров будут использованы лагеря Национального молодежного военного корпуса, а часть офицеров, ранее охранявших VIP-персон, перенаправят в зоны конфликта после специальной подготовки.
Тинубу также разрешил Департаменту государственных служб развернуть подготовленных лесных охранников и привлечь новый персонал для поиска и обезвреживания вооруженных формирований в лесах.
Больше не будет убежищ для агентов зла
Решение принято на фоне волны нападений в штатах Кебби, Борно, Замфара, Нигер, Йобе и Квара, где были убиты и похищены десятки гражданских. Тинубу похвалил силовиков за освобождение 24 школьниц в Кебби и 38 верующих в Кваре, пообещав добиться освобождения всех заложников, включая похищенных учеников из штата Нигер.
Глава государства призвал парламент предоставить штатам больше полномочий для создания собственных полицейских структур, а религиозные учреждения – усилить безопасность во время собраний. Он обратился и к скотоводческим ассоциациям с требованием сдать незаконное оружие, подчеркнув важность прекращения конфликтов с фермерами.
Я сочувствую семьям, потерявшим близких, и отдаю дань уважения нашим храбрым солдатам, в частности бригадному генералу Мусе Уби. Те, кто хочет испытать нашу решимость, никогда не должны путать нашу сдержанность со слабостью
Нигерия уже много лет страдает от насилия со стороны исламистских группировок, бандитских формирований и межобщинных столкновений, в результате которых погибли тысячи и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.
