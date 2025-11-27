В Нигерии объявлено чрезвычайное положение: президент Тинубу приказал массово усилить армию и полицию

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 242 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 1858 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 6416 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 6950 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 9260 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 12755 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 24005 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
27 ноября, 07:27 • 16074 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 36644 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 36912 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.3м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стрельба возле Белого дома: власти опровергли смерть двух нацгвардейцев, а правоохранители идентифицировали стрелка27 ноября, 03:58 • 7082 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 13256 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 14141 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 14116 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 6866 просмотра
публикации
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 6384 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 7008 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 14193 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 23998 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 38175 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Харьков
Женева
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 14205 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 43282 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 77185 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 93163 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 92854 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть

В Нигерии объявлено чрезвычайное положение: президент Тинубу приказал массово усилить армию и полицию

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Президент Нигерии Бола Тинубу объявил чрезвычайное положение и развернул масштабные меры по усилению сил безопасности. Полиция наберет дополнительные 20 000 офицеров, а лесные охранники будут искать вооруженные формирования.

В Нигерии объявлено чрезвычайное положение: президент Тинубу приказал массово усилить армию и полицию
Фото: Reuters

На фоне эскалации вооруженного насилия президент Нигерии Бола Тинубу объявил чрезвычайное положение и развернул масштабные меры по усилению сил безопасности по всей стране. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Бола Тинубу в телевизионном обращении сообщил о введении чрезвычайного положения, заявив о необходимости оперативно укрепить оборонные структуры. Полиция должна набрать дополнительные 20 000 офицеров, что увеличит ее численность до 50 000. Для ускорения подготовки кадров будут использованы лагеря Национального молодежного военного корпуса, а часть офицеров, ранее охранявших VIP-персон, перенаправят в зоны конфликта после специальной подготовки.

Лидер сепаратистов Нигерии Кану признан виновным по семи обвинениям в терроризме20.11.25, 16:23 • 2622 просмотра

Тинубу также разрешил Департаменту государственных служб развернуть подготовленных лесных охранников и привлечь новый персонал для поиска и обезвреживания вооруженных формирований в лесах. 

Больше не будет убежищ для агентов зла 

– подчеркнул президент.

Решение принято на фоне волны нападений в штатах Кебби, Борно, Замфара, Нигер, Йобе и Квара, где были убиты и похищены десятки гражданских. Тинубу похвалил силовиков за освобождение 24 школьниц в Кебби и 38 верующих в Кваре, пообещав добиться освобождения всех заложников, включая похищенных учеников из штата Нигер.

В Нигерии спасли всех 24 школьниц, похищенных на прошлой неделе25.11.25, 22:44 • 3412 просмотров

Глава государства призвал парламент предоставить штатам больше полномочий для создания собственных полицейских структур, а религиозные учреждения – усилить безопасность во время собраний. Он обратился и к скотоводческим ассоциациям с требованием сдать незаконное оружие, подчеркнув важность прекращения конфликтов с фермерами. 

Я сочувствую семьям, потерявшим близких, и отдаю дань уважения нашим храбрым солдатам, в частности бригадному генералу Мусе Уби. Те, кто хочет испытать нашу решимость, никогда не должны путать нашу сдержанность со слабостью 

– сказал Тинубу. 

Нигерия уже много лет страдает от насилия со стороны исламистских группировок, бандитских формирований и межобщинных столкновений, в результате которых погибли тысячи и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

Число жертв в Нигерии растет: армия обещает решительную борьбу с повстанцами на фоне давления США07.11.25, 21:01 • 5782 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Столкновения
Reuters
Нигерия