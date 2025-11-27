У Нігерії оголошено надзвичайний стан: президент Тінубу наказав масово посилити армію та поліцію

На тлі ескалації збройного насильства президент Нігерії Бола Тінубу оголосив надзвичайний стан та розгорнув масштабні заходи з посилення сил безпеки по всій країні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Президент Бола Тінубу у телевізійному зверненні повідомив про введення надзвичайного стану, заявивши про необхідність оперативно зміцнити оборонні структури. Поліція має набрати додаткові 20 000 офіцерів, що збільшить її чисельність до 50 000. Для пришвидшення підготовки кадрів будуть використані табори Національного молодіжного військового корпусу, а частину офіцерів, які раніше охороняли VIP-персон, перепрямують у зони конфлікту після спеціальної підготовки.

Лідер сепаратистів Нігерії Кану визнаний винним за сімома звинуваченнями в тероризмі

Тінубу також дозволив Департаменту державних служб розгорнути підготовлених лісових охоронців і залучити новий персонал для пошуку та знешкодження озброєних формувань у лісах.

Більше не буде схованок для агентів зла

Рішення ухвалено на тлі хвилі нападів у штатах Кеббі, Борно, Замфара, Нігер, Йобе та Квара, де було вбито та викрадено десятки цивільних. Тінубу похвалив силовиків за визволення 24 школярок у Кеббі та 38 вірян у Кварі, пообіцявши домогтися звільнення всіх заручників, включно з викраденими учнями зі штату Нігер.

У Нігерії врятували всіх 24 школярок, викрадених минулого тижня

Глава держави закликав парламент надати штатам більше повноважень для створення власних поліцейських структур, а релігійні установи – посилити безпеку під час зібрань. Він звернувся й до скотарських асоціацій із вимогою здати незаконну зброю, наголосивши на важливості припинення конфліктів із фермерами.

Я співчуваю родинам, які втратили близьких, і віддаю шану нашим хоробрим солдатам, зокрема бригадному генералу Мусі Убі. Ті, хто хоче випробувати нашу рішучість, ніколи не повинні плутати нашу стриманість зі слабкістю