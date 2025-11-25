У Нігерії врятували всіх 24 школярок, викрадених минулого тижня

Усіх 24 школярок, яких утримували нападники після масового викрадення минулого тижня зі школи на північному заході Нігерії, було врятовано. Про це повідомив Бола Тінубу, повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Я з полегшенням відчуваю, що всіх 24 дівчат знайшли. Тепер ми повинні терміново розмістити більше військовослужбовців у вразливих районах, щоб запобігти подальшим викраданням - сказав Тінубу.

Нагадаємо

У п'ятницю, 21 листопада у Нігерії, у штаті Нігер з середньої школи-інтернату Святої Марії озброєні злочинці викрали учнів та вчителів.

П’ятдесят учнів католицької школи в Нігерії, викрадених у п’ятницю, втекли від своїх викрадачів і повернулися додому. Деякі діти сховалися в кущах, інші отримали допомогу від місцевих фермерів, повідомив речник засновника школи Святої Марії в Папірі Даніель Аторі. Понад 250 учнів та вчителів досі залишаються в полоні.