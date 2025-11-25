В Нигерии спасли всех 24 школьниц, похищенных на прошлой неделе
Киев • УНН
Все 24 школьницы, похищенные на прошлой неделе из школы на северо-западе Нигерии, были спасены. Президент Бола Тинубу подтвердил эту информацию, отметив, что теперь необходимо разместить больше военнослужащих в уязвимых районах для предотвращения дальнейших похищений.
Все 24 школьницы, которых удерживали нападавшие после массового похищения на прошлой неделе из школы на северо-западе Нигерии, были спасены. Об этом сообщил Бола Тинубу, сообщает Associated Press, передает УНН.
Подробности
Я с облегчением чувствую, что все 24 девушки найдены. Теперь мы должны срочно разместить больше военнослужащих в уязвимых районах, чтобы предотвратить дальнейшие похищения
Напомним
В пятницу, 21 ноября в Нигерии, в штате Нигер из средней школы-интерната Святой Марии вооруженные преступники похитили учеников и учителей.
Пятьдесят учеников католической школы в Нигерии, похищенных в пятницу, сбежали от своих похитителей и вернулись домой. Некоторые дети спрятались в кустах, другие получили помощь от местных фермеров, сообщил представитель основателя школы Святой Марии в Папири Даниэль Атори. Более 250 учеников и учителей до сих пор остаются в плену.