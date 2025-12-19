В Турции упал российский беспилотник "Орлан": ведется расследование
Киев • УНН
В турецкой провинции Коджаэли местные жители обнаружили разбившийся беспилотный летательный аппарат "Орлан". Власти начали расследование инцидента, чтобы установить его маршрут и цель пребывания в воздушном пространстве Турции.
В сельской местности турецкой провинции Коджаэли, недалеко от города Измит, местные жители обнаружили разбитый беспилотный летательный аппарат. Находку заметили на поле в микрорайоне Чубуклубала, после чего на место сразу вызвали правоохранителей. Об этом сообщает издание Haber7, пишет УНН.
Подробности
По предварительным выводам специалистов, найденный аппарат относится к серии "Орлан" – разведывательных беспилотников российского производства. Как именно БПЛА оказался в этом районе и что стало причиной его падения, пока неизвестно. На место происшествия оперативно прибыли отряды жандармерии, которые оцепили территорию и зафиксировали состояние техники.
Власти начали официальное расследование инцидента. Следователи изучают обломки аппарата, чтобы установить его маршрут и цель пребывания в воздушном пространстве Турции. Официальных комментариев от российской стороны относительно потери беспилотника на территории страны НАТО пока не поступало.
