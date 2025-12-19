$42.340.00
Эксклюзив
14:21 • 918 просмотра
12:39 • 8198 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
14:08 • 2104 просмотра
12:10 • 10031 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
12:39 • 8198 просмотра
11:08 • 10064 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
12:26 • 11739 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 10031 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 15100 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10064 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 7812 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 22981 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20185 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
публикации
Эксклюзивы
Техника
Социальная сеть
Отопление
Орлан-10
The Economist

В Турции упал российский беспилотник "Орлан": ведется расследование

Киев • УНН

 • 998 просмотра

В турецкой провинции Коджаэли местные жители обнаружили разбившийся беспилотный летательный аппарат "Орлан". Власти начали расследование инцидента, чтобы установить его маршрут и цель пребывания в воздушном пространстве Турции.

В Турции упал российский беспилотник "Орлан": ведется расследование

В сельской местности турецкой провинции Коджаэли, недалеко от города Измит, местные жители обнаружили разбитый беспилотный летательный аппарат. Находку заметили на поле в микрорайоне Чубуклубала, после чего на место сразу вызвали правоохранителей. Об этом сообщает издание Haber7, пишет УНН.

Подробности

По предварительным выводам специалистов, найденный аппарат относится к серии "Орлан" – разведывательных беспилотников российского производства. Как именно БПЛА оказался в этом районе и что стало причиной его падения, пока неизвестно. На место происшествия оперативно прибыли отряды жандармерии, которые оцепили территорию и зафиксировали состояние техники.

Власти начали официальное расследование инцидента. Следователи изучают обломки аппарата, чтобы установить его маршрут и цель пребывания в воздушном пространстве Турции. Официальных комментариев от российской стороны относительно потери беспилотника на территории страны НАТО пока не поступало.

"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным морем15.12.25, 20:32 • 13518 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Техника
НАТО
Орлан-10