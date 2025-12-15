"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным морем
Киев • УНН
Минобороны Турции сообщило о сбитии вышедшего из-под контроля дрона над Черным морем. Цель была обнаружена и взята под контроль истребителем F-16.
В Минобороны Турции заявили, что сбили над Черным морем дрон, "вышедший из-под контроля", передает УНН.
Детали
В Минобороны Турции сообщили, что военные обнаружили воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству Турции над Черным морем. Цель взял под контроль истребитель НАТО F-16.
Впоследствии выяснилось, что речь идет о дроне, который "вышел из-под контроля". БПЛА сбили в "безопасной зоне за пределами жилых районов".
Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море04.12.25, 19:19 • 8601 просмотр