15:22 • 16629 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 19180 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 16584 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 16509 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 27490 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 19672 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 20750 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21547 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22091 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22679 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным морем

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Минобороны Турции сообщило о сбитии вышедшего из-под контроля дрона над Черным морем. Цель была обнаружена и взята под контроль истребителем F-16.

"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным морем

В Минобороны Турции заявили, что сбили над Черным морем дрон, "вышедший из-под контроля", передает УНН.

Детали

В Минобороны Турции сообщили, что военные обнаружили воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству Турции над Черным морем. Цель взял под контроль истребитель НАТО F-16.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о дроне, который "вышел из-под контроля". БПЛА сбили в "безопасной зоне за пределами жилых районов".

Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море04.12.25, 19:19 • 8601 просмотр

Антонина Туманова

Новости Мира
Техника
НАТО
Турция
F-16 Fighting Falcon