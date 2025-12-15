"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним морем

$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 18269 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 15875 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 15875 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 26513 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 19455 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 20596 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 21466 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22026 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 22616 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Популярнi новини
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 25034 перегляди
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться15 грудня, 10:36 • 9332 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 30982 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto13:18 • 14526 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 22210 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
13:38 • 26495 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 22510 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 31281 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 84416 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 101895 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 25224 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 42274 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 43363 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 47634 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 82422 перегляди
"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним морем

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Міноборони Туреччини повідомило про збиття дрона, що вийшов з-під контролю, над Чорним морем. Ціль була виявлена та взята під контроль винищувачем F-16.

"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним морем

У Міноборони Туреччини заявили, що збили над Чорним морем дрон, що "вийшов з-під контролю", передає УНН.

Деталі

У Міноборони Туреччини, що військові виявили повітряну ціль, що наближається до повітряного простору Туреччини над Чорним морем. Ціль взяв під контроль винищувач НАТО F-16.

Згодом з'ясувалось, що йдеться про дрон, який "вийшов з-під контролю". БПЛА збили в "безпечній зоні за межами житлових районів".

Туреччина викликала дипломатів рф та України через атаки на судна у Чорному морі04.12.25, 19:19 • 8599 переглядiв

Антоніна Туманова

