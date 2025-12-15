"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним морем
Київ • УНН
Міноборони Туреччини повідомило про збиття дрона, що вийшов з-під контролю, над Чорним морем. Ціль була виявлена та взята під контроль винищувачем F-16.
У Міноборони Туреччини заявили, що збили над Чорним морем дрон, що "вийшов з-під контролю", передає УНН.
Деталі
У Міноборони Туреччини, що військові виявили повітряну ціль, що наближається до повітряного простору Туреччини над Чорним морем. Ціль взяв під контроль винищувач НАТО F-16.
Згодом з'ясувалось, що йдеться про дрон, який "вийшов з-під контролю". БПЛА збили в "безпечній зоні за межами житлових районів".
