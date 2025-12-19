$42.340.00
Ексклюзив
14:21 • 504 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 1588 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 7928 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 11607 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 9862 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 14964 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10009 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7800 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 22918 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20181 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
У Туреччині впав російський безпілотник "Орлан": триває розслідування

Київ • УНН

 • 906 перегляди

У турецькій провінції Коджаелі місцеві жителі виявили розбитий безпілотний літальний апарат "Орлан". Влада розпочала розслідування інциденту, щоб встановити його маршрут та мету перебування в повітряному просторі Туреччини.

У Туреччині впав російський безпілотник "Орлан": триває розслідування

У сільській місцевості турецької провінції Коджаелі, неподалік від міста Ізміт, місцеві жителі виявили розбитий безпілотний літальний апарат. Знахідку помітили на полі в мікрорайоні Чубуклубала, після чого на місце одразу викликали правоохоронців. Про це повідомляє видання Haber7, пише УНН.

Деталі

За попередніми висновками фахівців, знайдений апарат належить до серії "Орлан" – розвідувальних безпілотників російського виробництва. Як саме БПЛА опинився в цьому районі та що стало причиною його падіння, наразі невідомо. На місце події оперативно прибули загони жандармерії, які оточили територію та зафіксували стан техніки.

Влада розпочала офіційне розслідування інциденту. Слідчі вивчають уламки апарата, щоб встановити його маршрут та мету перебування в повітряному просторі Туреччини. Офіційних коментарів від російської сторони щодо втрати безпілотника на території країни НАТО наразі не надходило.

"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним морем15.12.25, 20:32 • 13517 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Техніка
НАТО
Орлан-10