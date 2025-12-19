У Туреччині впав російський безпілотник "Орлан": триває розслідування
Київ • УНН
У турецькій провінції Коджаелі місцеві жителі виявили розбитий безпілотний літальний апарат "Орлан". Влада розпочала розслідування інциденту, щоб встановити його маршрут та мету перебування в повітряному просторі Туреччини.
У сільській місцевості турецької провінції Коджаелі, неподалік від міста Ізміт, місцеві жителі виявили розбитий безпілотний літальний апарат. Знахідку помітили на полі в мікрорайоні Чубуклубала, після чого на місце одразу викликали правоохоронців. Про це повідомляє видання Haber7, пише УНН.
Деталі
За попередніми висновками фахівців, знайдений апарат належить до серії "Орлан" – розвідувальних безпілотників російського виробництва. Як саме БПЛА опинився в цьому районі та що стало причиною його падіння, наразі невідомо. На місце події оперативно прибули загони жандармерії, які оточили територію та зафіксували стан техніки.
Влада розпочала офіційне розслідування інциденту. Слідчі вивчають уламки апарата, щоб встановити його маршрут та мету перебування в повітряному просторі Туреччини. Офіційних коментарів від російської сторони щодо втрати безпілотника на території країни НАТО наразі не надходило.
"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним морем15.12.25, 20:32 • 13517 переглядiв