Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

ukenru
Эксклюзив
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
11:08 • 47937 просмотра

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
08:22 • 80286 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 142388 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 138383 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 166927 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 134024 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 117255 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 115580 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 158286 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 117514 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия не отступит от своих условий «ни на йоту»: аналитики ISW оценили планы путина

россия не отступит от своих условий «ни на йоту»: аналитики ISW оценили планы путина

 • 102817 просмотра
Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

 • 108787 просмотра
В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

 • 100726 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

07:59 • 54453 просмотра
Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

08:00 • 43084 просмотра
публикации
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
Эксклюзив

11:08 • 47937 просмотра
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 142389 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 166928 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 158287 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 153681 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

12:52 • 1474 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

12:20 • 5967 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

11:47 • 8908 просмотра
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

09:25 • 26147 просмотра
Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

08:34 • 31916 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Киев  •  УНН

 • 1431 просмотра

Read in English

Королевская семья посетила традиционную рождественскую службу в Сандрингеме, но без принца Эндрю. Принцесса Кейт, которая борется с раком, поразила присутствующих своим видом в элегантном зеленом пальто.

Королевская семья собралась на традиционной рождественской службе в Сандрингеме, привлекая внимание многочисленных поклонников. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи вместе с родителями, принцем и принцессой Уэльскими, сопровождали других членов семьи, среди которых были король Чарльз и королева Камилла. Однако заметным было отсутствие герцога Йоркского, принца Эндрю, который в этом году остался в Виндзоре после очередного скандала, пишет УНН.

Как сообщает Daily Mail, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи сегодня присоединились к своим родителям и членам королевской семьи на рождественской службе в Сандрингеме. Дети сопровождали принца и принцессу Уэльских в церковь Святой Марии Магдалины, расположенную в поместье Норфолк, во время традиционной прогулки.

Среди присутствующих были также король Чарльз, королева Камилла, принцесса Анна, принц Эдвард и Софи, герцогиня Эдинбургская.

Image

Джордж, который в следующем году начнет обучение в средней школе, был одет в темно-синее пальто и брюки, как и его отец, принц Уильям. Шарлотта была одета в темно-зеленое пальто, напоминающее наряд Кейт.

42-летняя принцесса Кейт, которая выглядела потрясающе рядом с принцем Уильямом и их детьми, была одета в элегантное пальто лесного зеленого цвета от Alexander McQueen. Ее присутствие на службе вызвало восхищение, ведь этот год стал для нее испытанием после объявления диагноза рака в марте 2024 года.

Image

Принцесса перенесла сложную операцию и начала курс лечения, однако сегодня она сияла, не показывая никаких признаков тяжелых испытаний. Ее прическа была выполнена в классическом стиле, а макияж оставался простым и элегантным.

Принцесса Кейт поражала своим мужеством и позитивом, демонстрируя, что даже в самые сложные времена она сохраняет стойкость. Ее улыбка вызвала искренние эмоции у доброжелателей, которые с раннего утра ждали возможности увидеть королевскую семью.

Также в Сандрингем прибыла принцесса Беатрис, но без своего отца, принца Эндрю.

Как стало известно ранее, герцог Йоркский, который обычно посещал рождественскую службу вместе с королевской семьей в течение последних двух лет, в этом году отсутствовал.

Image

Британскому принцу Эндрю могут запретить праздновать Рождество с семьей из-за его связи с китайским шпионом15 дек. 2024, 08:22 • 21716 просмотров

Напомним

Король Чарльз продолжит проходить лечение от рака в 2025 году. В Букингемском дворце сообщили, что состояние здоровья 76-летнего короля "движется в положительном направлении"

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Новости МираУНН Lite
yekaterina-printsessa-uelskayaКэтрин, принцесса Уэльская
karl-iiiКарл III