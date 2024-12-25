Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья собралась на традиционной рождественской службе в Сандрингеме, привлекая внимание многочисленных поклонников. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи вместе с родителями, принцем и принцессой Уэльскими, сопровождали других членов семьи, среди которых были король Чарльз и королева Камилла. Однако заметным было отсутствие герцога Йоркского, принца Эндрю, который в этом году остался в Виндзоре после очередного скандала, пишет УНН.

Как сообщает Daily Mail, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи сегодня присоединились к своим родителям и членам королевской семьи на рождественской службе в Сандрингеме. Дети сопровождали принца и принцессу Уэльских в церковь Святой Марии Магдалины, расположенную в поместье Норфолк, во время традиционной прогулки.

Среди присутствующих были также король Чарльз, королева Камилла, принцесса Анна, принц Эдвард и Софи, герцогиня Эдинбургская.

Джордж, который в следующем году начнет обучение в средней школе, был одет в темно-синее пальто и брюки, как и его отец, принц Уильям. Шарлотта была одета в темно-зеленое пальто, напоминающее наряд Кейт.

42-летняя принцесса Кейт, которая выглядела потрясающе рядом с принцем Уильямом и их детьми, была одета в элегантное пальто лесного зеленого цвета от Alexander McQueen. Ее присутствие на службе вызвало восхищение, ведь этот год стал для нее испытанием после объявления диагноза рака в марте 2024 года.

Принцесса перенесла сложную операцию и начала курс лечения, однако сегодня она сияла, не показывая никаких признаков тяжелых испытаний. Ее прическа была выполнена в классическом стиле, а макияж оставался простым и элегантным.

Принцесса Кейт поражала своим мужеством и позитивом, демонстрируя, что даже в самые сложные времена она сохраняет стойкость. Ее улыбка вызвала искренние эмоции у доброжелателей, которые с раннего утра ждали возможности увидеть королевскую семью.

Также в Сандрингем прибыла принцесса Беатрис, но без своего отца, принца Эндрю.

Как стало известно ранее, герцог Йоркский, который обычно посещал рождественскую службу вместе с королевской семьей в течение последних двух лет, в этом году отсутствовал.

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