Британскому принцу Эндрю могут запретить праздновать Рождество с семьей из-за его связи с китайским шпионом

Появление герцога Йоркского на рождественской прогулке королевской семьи под угрозой из-за нового скандала. Его «близкое доверенное лицо» оказалось китайским шпионом, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Появление герцога Йоркского во время традиционной рождественской прогулки семьи в церковь в этом году оказалось под вопросом из-за недавнего скандала, связанного с его связями с китайским шпионом, с кодовым именем Н6.

64-летний принц Эндрю присоединялся к остальным родственникам во время рождественской прогулки в течение двух последних лет после смерти матери, королевы Елизаветы II, несмотря на ряд других скандалов, в частности его дружбу с Джеффри Эпштейном.

Однако в этом году ситуация может измениться, ведь, по слухам, король возмущен тем, что брат втянул монархию в очередной громкий скандал, который вредит репутации всей королевской семьи.

Источники сообщают, что несмотря на разочарование герцогом Йоркским, король Чарльз понимает, что не может «отречься или освободить» своего младшего брата, поскольку между ними всегда будет существовать кровная связь.

Королевский эксперт Дженни Бонд в интервью изданию Mirror заявила, что «ради монархии» герцог должен провести Рождество «подальше от Сандрингема, подальше от пристальных взглядов публики». Она также подчеркнула, что принц Эндрю стал постоянным источником позора для королевской семьи.

Добавим

На этой неделе стало известно, что «близким доверенным лицом» герцога Йоркского оказался китайский шпион, которому по результатам расследования MI5 был запрещен въезд в Великобританию.

Когда в 2021 году британская полиция остановила этого человека на границе, у него нашли инструкции, в которых принца Эндрю описывали как человека, который находится в «отчаянном положении» и «хватается за любую возможность».

Этот шпион оказался бизнесменом, который ранее участвовал в заседании влиятельного Китайского народного политического консультативного совета (CPPCC) в Пекине.

На брифинге для министра внутренних дел в июле 2023 года чиновники утверждали, что H6 имел возможность создавать связи между влиятельными британскими фигурами и высокопоставленными чиновниками из Китая, которые могли быть использованы для политического вмешательства. Также говорилось о том, что шпион преуменьшал свои связи с китайским государством, а его отношения с принцем Эндрю создавали угрозу национальной безопасности.

В заявлении от офиса принца Эндрю отмечается, что герцог придерживался советов правительства его Величества и прекратил все контакты с этим лицом после возникновения беспокойства. Он познакомился с подозреваемым через официальные каналы и не обсуждал никаких чувствительных вопросов, которые могли бы вызвать беспокойство. Дальнейших комментариев по вопросам национальной безопасности герцог не дает.

В четверг судьи Борн, Стивен Смит и сэр Стюарт Элдон поддержали решение о запрете въезда H6 в страну, отметив, что проблемы принца Эндрю сделали его «уязвимым» к использованию в собственных интересах.

Это очередной удар по репутации принца Эндрю, который уже находится в своеобразной изоляции от королевской семьи после того, как вынужден был отказаться от официальных обязанностей из-за скандала, связанного с педофилом Джеффри Эпштейном.

Герцог отошел от исполнения королевских обязанностей в конце 2019 года после возмущения общественности телевизионным интервью на BBC, в котором он защищал свою дружбу с Эпштейном.

Напомним

Король Великобритании Чарльз III прекратил поддерживать финансово своего младшего брата герцога Йоркского после того, как принц Эндрю отказался переехать из роскошной королевской резиденции Royal Lodge.