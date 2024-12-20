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Король Чарльз продолжит лечение от рака в 2025 году

Король Чарльз продолжит лечение от рака в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 1752 просмотра

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Букингемский дворец сообщил о положительной динамике лечения рака у короля Чарльза. В 2025 году Чарльз планирует возобновить полную программу государственных обязанностей, включая зарубежные визиты.

Король Чарльз продолжит проходить лечение от рака в 2025 году. В Букингемском дворце сообщили, что состояние здоровья 76-летнего короля «движется в положительном направлении». Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

Детали

«Его лечение продвигается в положительном направлении, и в новом году цикл лечения будет продолжен», - сказал источник Daily Mail в Букингемском дворце.

По данным источника, в следующем году король Чарльз намерен вернуться к полной программе государственных обязанностей. Это будет включать визиты в Великобританию и за границу в первой половине 2025 года.

Вчера Чарльз принимал членов королевской семьи в Букингемском дворце на предрождественском обеде. Сегодня король и королева проведут свое последнее публичное мероприятие в этом году, посетив прием в ратуше Уолтем Форест в Восточном Лондоне.

В последнее время Чарльз участился со своими визитами, включая посещение лондонской штаб-квартиры Apple и встречу с генеральным директором Тимом Куком.

«В начале года можно было почти забыть о том, что этот человек пережил шок, когда у него диагностировали рак», - сказал источник Sky News.

Чарльз продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на сложный год, в котором и у него, и у принцессы Уэльской был диагностирован рак.

Вчера принц и принцесса Уэльские выпустили свою рождественскую открытку, на которой изображены супруги с тремя детьми в Норфолке, что свидетельствует о борьбе Кейт с раком. Открытку опубликовали в сети в 14:00, через три часа после того, как стало известно, что семья не будет присутствовать на традиционном предрождественском обеде королевской семьи в Букингемском дворце.

По слухам, принц Уильям и Кейт хотят провести время с членами королевской семьи, как обычно, в поместье Сандрингем на Рождество.

Также стало известно, что отсутствие Уильяма и Кейт на обеде никоим образом не связано с отказом принца Эндрю от участия в мероприятии на фоне продолжающегося китайского «шпионского» скандала.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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