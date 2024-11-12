Королева Британии Камилла возвращается к обязанностям после болезни - СМИ

После перенесенной инфекции дыхательных путей королева Великобритании Камилла вернется к выполнению государственных обязанностей, хотя и с некоторыми корректировками в расписании, передает УНН со ссылкой на BBC.

77-летняя королева Камилла на прошлой неделе отменила ряд встреч по рекомендации врачей отдохнуть и пропустила мероприятия на выходных, связанные с Воскресным днем памяти.

На этой неделе она будет участвовать в мероприятиях в Лондоне, но на более короткое время, чем было запланировано, и не посетит премьеру фильма «Гладиатор II» в среду вечером.

Сообщается, что оснований для беспокойства нет, и график корректируется, чтобы избежать лишних нагрузок после выздоровления. Во вторник она примет участие в приеме для номинантов Букеровской премии в Кларенс-хаусе, однако встречи с гостями будут сокращены.

Она также посетит прием с королем в среду в честь представителей теле- и киноиндустрии, но, как ожидается, не будет присутствовать на всем мероприятии.

По сообщению ВВС, инфекция у королевы Камиллы появилась менее чем через неделю после возвращения из путешествия в Австралию и Самоа вместе с королем, с короткой остановкой в Индии на обратном пути.

На прошлой неделе Букингемский дворец объявил о ее болезни: «Ее Величество Королева сейчас нездорова из-за грудной инфекции, поэтому врачи посоветовали ей короткий отдых». В заявлении было указано, что она отменила свои встречи «с большим сожалением».

Напомним

Принцесса Уэльская Кэтрин присоединилась к своему мужу принцу Уильяму на ежегодном Фестивале памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, впервые после химиотерапии.