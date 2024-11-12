Королева Британии Камилла возвращается к обязанностям после болезни - СМИ
Киев • УНН
Королева Великобритании Камилла возобновляет выполнение государственных обязанностей после перенесенной инфекции дыхательных путей. Ее график будет скорректирован во избежание лишних нагрузок, включая сокращение продолжительности мероприятий.
После перенесенной инфекции дыхательных путей королева Великобритании Камилла вернется к выполнению государственных обязанностей, хотя и с некоторыми корректировками в расписании, передает УНН со ссылкой на BBC.
77-летняя королева Камилла на прошлой неделе отменила ряд встреч по рекомендации врачей отдохнуть и пропустила мероприятия на выходных, связанные с Воскресным днем памяти.
На этой неделе она будет участвовать в мероприятиях в Лондоне, но на более короткое время, чем было запланировано, и не посетит премьеру фильма «Гладиатор II» в среду вечером.
Сообщается, что оснований для беспокойства нет, и график корректируется, чтобы избежать лишних нагрузок после выздоровления. Во вторник она примет участие в приеме для номинантов Букеровской премии в Кларенс-хаусе, однако встречи с гостями будут сокращены.
Она также посетит прием с королем в среду в честь представителей теле- и киноиндустрии, но, как ожидается, не будет присутствовать на всем мероприятии.
По сообщению ВВС, инфекция у королевы Камиллы появилась менее чем через неделю после возвращения из путешествия в Австралию и Самоа вместе с королем, с короткой остановкой в Индии на обратном пути.
На прошлой неделе Букингемский дворец объявил о ее болезни: «Ее Величество Королева сейчас нездорова из-за грудной инфекции, поэтому врачи посоветовали ей короткий отдых». В заявлении было указано, что она отменила свои встречи «с большим сожалением».
Напомним
Принцесса Уэльская Кэтрин присоединилась к своему мужу принцу Уильяму на ежегодном Фестивале памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, впервые после химиотерапии.