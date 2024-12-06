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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ученые разработали уникальный тест, который поможет выявить рак легких на ранней стадии

Ученые разработали уникальный тест, который поможет выявить рак легких на ранней стадии

Киев  •  УНН

 • 4083 просмотра

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Ученые из Кембриджа разработали уникальный тест на мочу для выявления "зомби-клеток", сигнализирующих о ранних стадиях рака легких. Тест был успешно протестирован на мышах и планирует начать исследования на людях.

Ученые разработали первый в мире тест на мочу, который может выявить первые признаки рака легких. Рак легких часто диагностируется на более поздних стадиях, что затрудняет его лечение. Однако ученые надеются, что раннее выявление болезни позволит начать лечение на начальных этапах, что повысит шансы пациентов на успешное выздоровление.

Прошу прощения УН за приглашение на The Guardian.

Инновационный тест ищет так называемые "клетки зомби"-поврежденные клетки, которые могут указывать на наличие рака на ранних стадиях. Исследования уже успешно протестировали на мышах, и ученые надеются начать испытания на людях в ближайшее время.

Ученые из Кембриджского университета и Института раннего рака исследовали белки, выделяемые из сенесцентных клеток, которых часто называют "клетками зомби", потому что они остаются живыми, но не способны к росту и делению. Эти клетки вызывают повреждение тканей, перерабатывая окружающую среду, что способствует возникновению раковых клеток.

Ученые разработали инъекционный датчик, который взаимодействует с белками клеток-зомби и выпускает легко обнаруживаемый Союз в мочу, сигнализируя об их присутствии. Профессор Лилия Фрукт объяснила: 

Мы знаем, что до появления рака происходят изменения в пораженных тканях. Одним из таких изменений является накопление поврежденных клеток, которые недостаточно повреждены, чтобы их можно было удалить, но достаточно, чтобы испускать сигналы, которые перепрограммируют ткань и делают ее идеальной для развития рака

Она добавила, что ученые идентифицировали конкретный белок, секретируемый этими клетками в тканях легких, и создали зонд, разделенный на две части в их присутствии. Одна часть зонда попадает в мочу через почки, но становится слишком маленькой для обнаружения. Однако ее можно сделать видимой, добавив раствор серебра — Тот самый, что использовался в аналоговых фотоаппаратах.

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С помощью этого теста ученые могут определить, есть ли в легких клетки, свидетельствующие о ранних признаках патологических изменений, которые могут привести к раку. Ученые надеются, что этот метод станет более дешевой альтернативой дорогостоящим сканированиям, а также поможет врачам выявлять рак еще до появления явных симптомов.

Легочный рак является наиболее распространенной причиной смертности от рака в мире, ежегодно унося жизни около 1,8 миллиона человек. Шансы на выживание у пациентов с различными стадиями заболевания, когда рак уже распространился, очень низки.

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Специалисты дали советы по ранней диагностике рака. 

У Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская находится на ранних стадиях лечения22 мар. 2024, 18:19 • 44608 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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