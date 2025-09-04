$41.370.01
Принцесса Уэльская засияла в новом образе, продемонстрировав обновленный цвет волос

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Кейт Миддлтон продемонстрировала более светлый цвет волос и стильный образ, дополненный украшениями с инициалами детей.

Принцесса Уэльская засияла в новом образе, продемонстрировав обновленный цвет волос

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом вернулись к королевским обязанностям после летнего перерыва и посетили Музей естественной истории. Принцесса поразила новым более светлым цветом волос и стильным образом, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Сегодня принцесса вместе со своим мужем принцем Уильямом вернулись к своим обязанностям после летнего перерыва, который, как сообщается, включал путешествие на яхте в Грецию.

43-летняя Кейт появилась на публике с обновленной прической - ее цвет волос, которые она уложила в легкие волны, стал светлее. Принцесса выбрала естественный макияж и добавила колье с буквой от Даниэлы Дрейпер стоимостью 495 фунтов стерлингов, на котором изображены инициалы ее троих детей, Джорджа, Шарлотты и Луи, а также сапфировое обручальное кольцо принцессы Дианы и грушевидные серьги-подвески Кики Макдоно стоимостью 850 фунтов стерлингов.

Ее образ состоял из приталенного твидового блейзера "Hacket" от Ralph Lauren, который она сочетала с белой рубашкой, элегантными темно-зелеными брюками приталенного кроя и лоферами с кисточками от Pretty Ballerinas за 199 фунтов стерлингов.

Принц Уэльский выглядел улыбающимся и загорелым после отдыха. Когда они прибыли на место мероприятия, Принц, поддерживая жену, положил руку ей на спину.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут в новый дом в Виндзоре в этом году17.08.25, 15:08 • 4800 просмотров

Алена Уткина

Новости Мира
Уильям, принц Уэльский
Кэтрин, принцесса Уэльская