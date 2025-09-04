Принцеса Уельська засяяла у новому образі, продемонструвавши оновлений колір волосся
Київ • УНН
Кейт Міддлтон продемонструвала світліший колір волосся та стильний образ, доповнений прикрасами з ініціалами дітей.
Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом повернулися до королівських обов’язків після літньої перерви й відвідали Музей природної історії. Принцеса вразила новим світлішим кольором волосся та стильним образом, пише УНН із посиланням на Daily Mail.
Деталі
Сьогодні принцеса разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом повернулися до своїх обов'язків після літньої перерви, яка, як повідомляється, включала подорож на яхті до Греції.
43-річна Кейт з'явилась на публіці з оновленою зачіскою - її колір волосся, яке вона вклала у легкі хвилі, став світлішим. Принцеса обрала природний макіяж та додала кольє з літерою від Даніели Дрейпер вартістю 495 фунтів стерлінгів, на якому зображені ініціали її трьох дітей, Джорджа, Шарлотти та Луї, а також сапфірову обручку принцеси Діани та грушоподібні сережки-підвіски Кікі Макдоно вартістю 850 фунтів стерлінгів.
Ії образ складався із приталеного твідового блейзера "Hacket" від Ralph Lauren, який вона поєднала з білою сорочкою, елегантними темно-зеленими штанами приталеного крою та лоферами з китицями від Pretty Ballerinas за 199 фунтів стерлінгів.
Принц Уельський виглядав усміхненим та засмаглим після відпочинку. Коли вони прибули на місце заходу, Принц підтримуючи дружину, поклав руку їй на спину.
