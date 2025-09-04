Принцеса Уельська засяяла у новому образі, продемонструвавши оновлений колір волосся

$41.370.01
10:04 • 10116 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 15674 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 16489 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 15602 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 33462 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 38636 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 41259 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37586 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 71978 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27892 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 15146 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 14506 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 33474 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 33897 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 71989 перегляди
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 5482 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 15146 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 9164 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 15547 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 17659 перегляди
Принцеса Уельська засяяла у новому образі, продемонструвавши оновлений колір волосся

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Кейт Міддлтон продемонструвала світліший колір волосся та стильний образ, доповнений прикрасами з ініціалами дітей.

Принцеса Уельська засяяла у новому образі, продемонструвавши оновлений колір волосся

Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом повернулися до королівських обов’язків після літньої перерви й відвідали Музей природної історії. Принцеса вразила новим світлішим кольором волосся та стильним образом, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Сьогодні принцеса разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом повернулися до своїх обов'язків після літньої перерви, яка, як повідомляється, включала подорож на яхті до Греції.

43-річна Кейт з'явилась на публіці з оновленою зачіскою - її колір волосся, яке вона вклала у легкі хвилі, став світлішим. Принцеса обрала природний макіяж та додала кольє з літерою від Даніели Дрейпер вартістю 495 фунтів стерлінгів, на якому зображені ініціали її трьох дітей, Джорджа, Шарлотти та Луї, а також сапфірову обручку принцеси Діани та грушоподібні сережки-підвіски Кікі Макдоно вартістю 850 фунтів стерлінгів.

Ії образ складався із приталеного твідового блейзера "Hacket" від Ralph Lauren, який вона поєднала з білою сорочкою, елегантними темно-зеленими штанами приталеного крою та лоферами з китицями від Pretty Ballerinas за 199 фунтів стерлінгів.

Принц Уельський виглядав усміхненим та засмаглим після відпочинку. Коли вони прибули на місце заходу, Принц підтримуючи дружину, поклав руку їй на спину.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон переїдуть до нового будинку у Віндзорі цього року17.08.25, 15:08 • 4800 переглядiв

Альона Уткіна

Новини Світу
Вільям, принц Уельський
Кетрін, принцеса Уельська