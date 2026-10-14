НБУ повысил официальный курс доллара до исторического максимума

По состоянию на среду, 14 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,08 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 44,96 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,44. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,0802 грн (+12 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,4380 грн (+20 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5245 грн. (+7 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 44,79-45,33 грн, евро — по 50,14-50,84 грн, злотый — по 11,21-11,69 грн;

на межбанке курсы составляют 45,09-45,12 грн/долл. и 50,47-50,49 грн/евро.

Напомним

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2,1%. Больше всего подорожали яйца — на 43,6%, а сахар — на 8,3%.

Марченко: Украина не получила 29,5 млрд долларов из-за невыполнения международных обязательств