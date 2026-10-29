НБУ третий раз подряд повысил учетную ставку под давлением инфляции - до 16,5%

Национальный банк Украины в третий раз подряд повысил учетную ставку — на этот раз до 16,5% с 16,0%. Об этом сообщили в НБУ 29 октября, пишет УНН.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16,5% в связи с существенным усилением ценового давления и ухудшением инфляционных ожиданий — сообщили в регуляторе.

Это решение, объяснили в НБУ, должно поддержать "привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и ценовой динамики".

Прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на текущем уровне до II квартала 2027 года.

"В то же время НБУ будет гибко реагировать на фактическое развитие событий, учитывая влияние российских атак на инфляционную динамику и экономическую активность", — подчеркнули в регуляторе.

В НБУ указали, что готовы гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков, "учитывая как устойчивость ценового давления, так и вероятные эффекты от ослабления экономической активности".

Дополнение

НБУ начал цикл повышения учетной ставки с июля 2026 года — с 15% в июне тремя решениями, каждый раз на 0,5 п.п.