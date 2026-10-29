НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%

Національний банк України утретє поспіль підвищив облікову ставку - цього разу до 16,5% з 16,0%. Про це повідомили у НБУ 29 жовтня, пише УНН.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань - повідомили у регуляторі.

Це рішення, пояснили у НБУ, має підтримати "привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки".

Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на поточному рівні до II кварталу 2027 року.

"Водночас НБУ гнучко реагуватиме на фактичний розвиток подій, ураховуючи вплив російських атак на інфляційну динаміку та економічну активність", - наголосили у регуляторі.

НБУ вказано, що готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, "зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності".

Доповнення

НБУ почав цикл підвищення облікової ставки з липня 2026 року - з 15% у червні трьома рішеннями, щоразу на 0,5 в.п.