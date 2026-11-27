Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 27 листопада, згідно з яким гривня зміцнилася щодо основних іноземних валют. Найпомітніше серед них подешевшали швейцарський франк та американський долар. Про це свідчать дані офіційного курсу НБУ, пише УНН.

Деталі

Національний банк знизив офіційний курс долара на 16,56 коп. порівняно з попереднім банківським днем. Американська валюта коштуватиме 45,1064 грн проти 45,2720 грн напередодні.

Європейська валюта також втратила у вартості. Офіційний курс євро знизився на 4,04 коп. і становить 49,4942 грн.

Офіційний курс валют на 27 листопада

- 1 долар США – 45,11 грн;

- 1 євро – 49,49 грн;

- 1 польський злотий – 11,05 грн;

- 1 британський фунт стерлінгів – 59,12 грн;

- 1 швейцарський франк – 54,10 грн;

- 1 чеська крона – 2,02 грн.

Як змінився курс валют за місяць

Протягом останніх 30 днів гривня зміцнилася щодо американської та європейської валют. За цей період офіційний курс долара знизився з 45,5923 грн до 45,1064 грн, а євро – з 50,7666 грн до 49,4942 грн.

Польський злотий за аналогічний період подешевшав майже на 48 коп. – із 11,5261 грн до 11,0479 грн.

Варто враховувати, що офіційний курс Національного банку є орієнтиром для валютного ринку, тоді як комерційні банки та обмінні пункти самостійно встановлюють курси купівлі та продажу іноземних валют.

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