Доллар держится около 45 грн, евро и злотый подешевели — курс валют НБУ на 27 ноября
Киев • УНН
НБУ снизил курс доллара до 45,1064 грн, евро — до 49,4942 грн. За месяц гривна укрепилась также по отношению к злотому.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 ноября, согласно которому гривна укрепилась по отношению к основным иностранным валютам. Заметнее всего среди них подешевели швейцарский франк и американский доллар. Об этом свидетельствуют данные официального курса НБУ, пишет УНН.
Детали
Национальный банк снизил официальный курс доллара на 16,56 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. Американская валюта будет стоить 45,1064 грн против 45,2720 грн накануне.
Европейская валюта также потеряла в стоимости. Официальный курс евро снизился на 4,04 коп. и составляет 49,4942 грн.
Официальный курс валют на 27 ноября
- 1 доллар США – 45,11 грн;
- 1 евро – 49,49 грн;
- 1 польский злотый – 11,05 грн;
- 1 британский фунт стерлингов – 59,12 грн;
- 1 швейцарский франк – 54,10 грн;
- 1 чешская крона – 2,02 грн.
Как изменился курс валют за месяц
В течение последних 30 дней гривна укрепилась по отношению к американской и европейской валютам. За этот период официальный курс доллара снизился с 45,5923 грн до 45,1064 грн, а евро – с 50,7666 грн до 49,4942 грн.
Польский злотый за аналогичный период подешевел почти на 48 коп. – с 11,5261 грн до 11,0479 грн.
Стоит учитывать, что официальный курс Национального банка является ориентиром для валютного рынка, тогда как коммерческие банки и обменные пункты самостоятельно устанавливают курсы покупки и продажи иностранных валют.
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