Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 ноября, согласно которому гривна укрепилась по отношению к основным иностранным валютам. Заметнее всего среди них подешевели швейцарский франк и американский доллар. Об этом свидетельствуют данные официального курса НБУ, пишет УНН.

Детали

Национальный банк снизил официальный курс доллара на 16,56 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. Американская валюта будет стоить 45,1064 грн против 45,2720 грн накануне.

Европейская валюта также потеряла в стоимости. Официальный курс евро снизился на 4,04 коп. и составляет 49,4942 грн.

Официальный курс валют на 27 ноября

- 1 доллар США – 45,11 грн;

- 1 евро – 49,49 грн;

- 1 польский злотый – 11,05 грн;

- 1 британский фунт стерлингов – 59,12 грн;

- 1 швейцарский франк – 54,10 грн;

- 1 чешская крона – 2,02 грн.

Как изменился курс валют за месяц

В течение последних 30 дней гривна укрепилась по отношению к американской и европейской валютам. За этот период официальный курс доллара снизился с 45,5923 грн до 45,1064 грн, а евро – с 50,7666 грн до 49,4942 грн.

Польский злотый за аналогичный период подешевел почти на 48 коп. – с 11,5261 грн до 11,0479 грн.

Стоит учитывать, что официальный курс Национального банка является ориентиром для валютного рынка, тогда как коммерческие банки и обменные пункты самостоятельно устанавливают курсы покупки и продажи иностранных валют.

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