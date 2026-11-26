Національний банк України на четвер, 26 листопада, знизив офіційні курси долара, євро, польського злотого та британського фунта, тоді як швейцарський франк суттєво подорожчав. Про це свідчать дані НБУ, пише УНН.

Деталі

Офіційний курс долара знизився на 8 копійок – до 45,27 грн. Євро подешевшав на 7 копійок і коштує 49,53 грн, а польський злотий втратив 6 копійок – до 11,06 грн.

Британський фунт стерлінгів подешевшав на 11 копійок – до 59,17 грн. Водночас швейцарський франк додав одразу 39 копійок, досягнувши позначки 54,36 грн.

Скільки коштує валюта в банках та обмінниках

В українських банках долар у середньому купують за 44,99 грн, а продають за 45,68 грн. Курс купівлі євро становить 49,22 грн, продажу – 50,11 грн.

На готівковому ринку долар купують за 45,40 грн, а продають за 45,55 грн. Євро можна придбати за 50,16 грн, а продати за 49,90 грн.

Польський злотий в обмінниках купують за 11,17 грн та продають за 11,35 грн. Британський фунт коштує 59,40 грн при купівлі та 60,38 грн при продажу, а швейцарський франк – 54,40 грн та 55,20 грн відповідно.

Україна збільшила експорт нафти в 11 разів: хто її купує та чому країна продає сировину замість пального