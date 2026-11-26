США одобрили продаж Украине оборудования для F-16 на 600 млн долларов - Госдепартамент

США могут отложить сокращение войск в Европе - при чем здесь Украина

От Ставропольского края до Башкортостана — где в российских регионах этой ночью было шумно и неспокойно

Погибшие в Харькове, попадания в Киеве и 18 раненых в Запорожской области — последствия российских ночных атак

Беспилотники атаковали промзону Невинномысска в рф, где работает завод по производству компонентов для взрывчатки

В Ливии в спешке заблокировали гавань после уничтожения российского корвета «Меркурий» — в чем причина

Мошенники создают фейковые сервисные центры МВД и предлагают водительские права без экзаменов: как не попасться

Генсек НАТО Рютте объяснил, как Трамп испытывает Путина и зачем

В Украине разработали военный багги «Мангуст», который разгоняется до более чем 100 км/ч и эвакуирует раненых