Доллар, евро и злотый подешевели, а швейцарский франк пошёл вверх — НБУ обновил курсы валют
Киев • УНН
НБУ снизил курсы доллара, евро, злотого и фунта на 26 ноября. Швейцарский франк подорожал на 39 копеек до 54,36 грн.
Национальный банк Украины на четверг, 26 ноября, снизил официальные курсы доллара, евро, польского злотого и британского фунта, тогда как швейцарский франк существенно подорожал. Об этом свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.
Детали
Официальный курс доллара снизился на 8 копеек — до 45,27 грн. Евро подешевел на 7 копеек и стоит 49,53 грн, а польский злотый потерял 6 копеек — до 11,06 грн.
Британский фунт стерлингов подешевел на 11 копеек — до 59,17 грн. В то же время швейцарский франк прибавил сразу 39 копеек, достигнув отметки 54,36 грн.
Сколько стоит валюта в банках и обменниках
В украинских банках доллар в среднем покупают за 44,99 грн, а продают за 45,68 грн. Курс покупки евро составляет 49,22 грн, продажи — 50,11 грн.
На наличном рынке доллар покупают за 45,40 грн, а продают за 45,55 грн. Евро можно купить за 50,16 грн, а продать за 49,90 грн.
Польский злотый в обменниках покупают за 11,17 грн и продают за 11,35 грн. Британский фунт стоит 59,40 грн при покупке и 60,38 грн при продаже, а швейцарский франк — 54,40 грн и 55,20 грн соответственно.
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